Украина на первом месте в Европе по смертности от COVID, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему заявления власти о том, что в Украине один из самых низких показателей смертность от COVID не соответствует действительности, а также почему украинцы будут провакцинированы одними из последних не только в Европе, но и в мире.

Гончаренко убеждён, что заявления власти о низкой смертности от ковид не соответствует действительности, поскольку только сейчас стали известны реальные цифры по смертности от этого вируса в нашей стране, информирует enovosty.com/news.

Нардеп сослался на опубликованные данные Госстата Украины, согласно которым, Украина заняла первое место в Европе по смертности от коронавирусной инфекции. Так, по мнению нардепа — это стало возможным в следствии ненадлежащего тестирования населения, выявления кластеров инфицирования, а также в результате несвоевременно оказываемой медицинской помощи.

«Так, согласно данным госстатистики, мы на первом месте в Европе по смертности на миллион населения за декабрь. У нас там такая огромная кривая, а ведь речь идёт о десятках тысяч жизней. Это результат пандемии и беспомощности власти», — заявил Гончаренко

Кроме того, нардеп посетовал на отсутсвие министра Степанова на заседании Верховной Рады сегодня, поскольку он вылетел в Индию договариваться о поставках вакцины в Украину.

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По мнению нардепа, подобные шаги Степанова были бы актуальны ещё полгода назад, сейчас это выглядит как отчаянная попытка предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Как пример того, что вопрос вакцинации был провален нынешней властью, а попытки объяснить отсутствие вакцины ее дефицитом лишь отговорки. Гончаренко упомянул Зимбабве, поскольку в этой далекой африканской стране ещё вчера началась массовая вакцинация населения.

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