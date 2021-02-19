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Степанову надо не на эфиры ходить, а заниматься вакциной, — Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Степанову надо не на эфиры ходить, а заниматься вакциной, - Качура (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, сколько доз вакцин прибудет в Украину в ближайшее время, а также какая логистика по транспортировке и хранению предусмотрена в Украине.

Качура убеждён, что вопросы логистики и доставки вакцины тщательно проработаны и Украина должна приступить к вакцинации украинцев как только прибудет вакцина, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам нардепа, условия хранения и транспортировки вакцины детально проработаны и будут реализованы с помощью международной организации USAD, которая возьмёт на себя все вопросы безопасности и доставки вакцины до региональных пунктов приема.

По словам нардепа, уже а ближайшее время в Украину поступит порядка 500 тысяч доз вакцины, далее (каждый месяц) по 1 млн доз вакцины, и к концу года — по 2 млн доз вакцин ежемесячно.

«Вакцина будет направляться в логистические центры в каждом регионе. Это будет порядка 25 логистических центров по всей Украине. Там они будут храниться на протяжении двух недель. Далее, мобильные бригады ежедневно будут забирать с этих центров вакцины в районы и вакцинировать население на этих территориях», — отметил нардеп.

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На вопрос журналистов об отсутствии министра Степанова сегодня в зале Верховной Рады, Качура отметил, что был бы рад поставить вопросы министру, но проблема с вакцинацией куда более актуальна сейчас, нежели дискуссия в зале парламента.

Вместе с тем, Качура выразил удивление чрезмерной активностью в эфирах телешоу и наличием свободного времени у министра здравоохранения в то время, когда страна одна из последних в мире получает вакцину от COVID.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 36

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