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У меня начинает дёргаться глаз при упоминании о Степанове и вакцине, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » У меня начинает дёргаться глаз при упоминании о Степанове и вакцине, - Геращенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко в кулуарах Верховной Рады рассказала о своём видении того, почему вакцина до сих пор не поступила в Украину, а также почему ее коллеги по фракции будут требовать отставки министра здравоохранения Максима Степанова и  главного санврача Украины Виктор Ляшко.

Геращенко отметила, что уже четыре дня назад должна была начаться вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, все страны Европы уже вакцинировали более половины своих граждан. Кроме того, даже в странах Африки уже запущен процесс вакцинации. И только страна в самом центре Европы осталась без вакцины.

По словам Геращенко, сложившаяся критическая ситуация с вакцинацией является достаточным основанием для того, чтобы требовать отставки министра Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По словам Геращенко, были допущены грубые ошибки в коммуникации с производителями вакцин и упущено драгоценное время. Цена такой халатности — жизни и здоровье украинцев.

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«В то время, когда везде запущена вакцинация, мы продолжаем слушать обещания Степанова что: «все хорошо, прекрасная маркиза. Все это время Степанов и Ляшко занимались одним — решали какая «прокладка» будет завозить вакцину и как на этом заработать», — резюмировала Геращенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 150

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