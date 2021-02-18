Страна требует от Степанова одного, провести вакцинацию и вернуть жизнь в привычное русло, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Страна требует от Степанова одного, провести вакцинацию и вернуть жизнь в привычное русло, - Железняк (ВИДЕО) Страна требует от Степанова одного, провести вакцинацию и вернуть жизнь в привычное русло, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему считает миссию министра Степанова по обеспечению страны вакциной полностью проваленной, а также стоит ли в ближайшее время ожидать отставки министра здравоохранения.

Железняк убеждён, что отсутсвие вакцины в Украине — это не только вопрос жизни и здоровья людей, но и вопрос дальнейшего роста экономики, создания рабочих мест, возможности для граждан Украины посещать другие страны, информирует enovosty.com/news.

Нардеп подчеркнул, что пока в стане не пройдёт полноценная вакцинация, не только общество, но и экономика будут пребывать в режиме адаптивного карантина, который является сдерживающим фактором не только для самих украинцев, но и будет способствовать дальнейшему регрессу отечественного бизнеса.

«С этим министром никакой борьбы с коронавирусом не будет. Именно поэтому мы подготовили постановление об отставке господина Степанова. Мы начали сбор подписей с требованием о его отставке на внеочередной сессии Верховной Рады.

Чем дольше он пребывает на должности, тем меньше шансов, что страна нормально выйдет из этого кризиса», — резюмировал нардеп.

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