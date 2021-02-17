Задержка вакцинации от COVID — не повод для отставки Степанова, — Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Задержка вакцинации от COVID - не повод для отставки Степанова, - Гетманцев (ВИДЕО) Задержка вакцинации от COVID - не повод для отставки Степанова, - Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев убеждён, что незначительная задержка начала вакцинации в Украине - это не повод требовать отставки Министра Степанова.

Гетманцев полагает, что несмотря на то, что анонсированная поставка вакцины от коронавирусной инфекции, которая должна была прибыть в Украину 15 февраля, задерживается минимум на неделю, не является веским основанием требовать отставки Степанова с поста Министра здравоохранения, информирует enovosty.com/news.

«Вы требуете отставки Степанова только потому что он прострочил поставку вакцины на неделю? Я не уверен в том, что это является достаточным основанием для подобного решения», — заявил нардеп.

Гетьманцев отметил, что в пятницу в Верховной Раде планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в том числе и о том, что касается ситуации с поставкой вакцины в Украину.

На замечание журналистов о фактически проваленной вакцинации в стране и о том, что на данный момент есть только обещания о вакцине, которые регулярно переносятся, Гетманцев отметил, что всё обещания и даты, с небольшой задержкой, будут соблюдены.

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«Вакцинация была анонсирована в феврале. Потом говорили о 15 февраля, как о дате поставки вакцины. Сегодня мы видим, и это очевидно, что дата 15 февраля просрочена. Она будет перенесена на неделю, по словам Степанова. Относительно этой задержки мы безусловно, должны сделать соотвествующие выводы», — резюмировал Гетманцев.