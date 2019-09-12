Ученые: Вежливая вынужденная улыбка опасна для здоровья

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Новое исследование продемонстрировало, что вынужденная вежливость очень негативно сказывается на здоровье человека.

Немецкие ученые из Университета Франкфурта-на-Майне проведи эксперимент и доказали вред вынужденной улыбки. По их мнению, этот обязательный вежливый атрибут часто провоцирует развитие алкоголизма, информирует enovosty.com/news.

Во время исследования изучалось поведение людей, занятых в сфере обслуживания. Именно у этих работников вежливая улыбка – часть обязанностей. В итоге, оказалось, что те, кто чаще всего изображал радостное лицо, имели склонность к вечерней выпивке.

Ученые считают, что вежливая натянутая улыбка является имитацией хорошего настроения, за которым на самом деле скрываются настоящие чувства и эмоции.

Сдерживание же мимики своего лица чревато влияет на психику. Немецкие ученые доказали, что под вечер у таких работников возникает очень подавленное настроение, из-за чего они чаще других тянутся к алкоголю.

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Исследователи порекомендовали работодателям пересмотреть правила этикета. Избавив людей от обязанности надевать« улыбку», можно сохранить им здоровье и хорошее настроение.