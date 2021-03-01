В Украине выбрасывают вакцины от COVID-19, — Reuters

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В Украине выбрасывают вакцины от COVID-19, так как врачи отказываются от прививок

Украинские медицинские учреждения выбросили большое количество неиспользованных вакцин от COVID-19 после того, как врачи не пришли на вакцинацию. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Нам важно понимать, как выстроены все процессы. Почему врачи отказываются делать прививки», — сказал Александр Корниенко. «Это очень плохо, но другого выхода нет … если человек не придет, его (флакон с вакциной) можно оставлять открытым только в течение 2-3 часов, после чего его нужно утилизировать», — сказал глава парламента.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что правительство работает над тем, чтобы вакцины не выбрасывались, и добавил, что это происходило и в других странах. В понедельник ему сделали прививку по телевидению, и он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский скоро тоже сделает прививку. «Я доказал на собственном примере, что вакцина, которой мы вакцинируемся, является абсолютно безопасной вакциной», — сказал он.

Значительная часть населения Украины, как и многих постсоветских республик, традиционно настороженно относится к вакцинам, опасаясь побочных эффектов от некачественных лекарств.

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Случаи COVID-19 участились после затишья во время жесткой изоляции в начале года, особенно в Киеве и на западе Украины. Правительство создало мобильные больницы, чтобы справиться с резким ростом заболеваемости. По состоянию на 1 марта в Украине зарегистрировано 1,3 млн человек инфицированных, из которых 26050 человек умерли.

«В Чернигове только 87 из 280 врачей согласились на вакцинацию», — сообщил секретарь городского совета Чернигова на странице в Facebook.