Ученые разработали препарат по лечению рака толстой кишки

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Китайские ученые выяснили, как капуста влияет на лечения рака. В ней содержаться сульфорафан и изотиоцианат, которые обладают противораковым эффектом.

Во время эксперимента была изучена реакция клеток колоректального рака человека на фитонутриенты. Ученые подтвердили губительное воздействия этих веществ на раковые клетки.

Под их воздействием изменялось строение злокачественных клеток, а также отмечалось снижение их работоспособности, информирует enovosty.com/news.

Было доказано, что сульфорафан и изотиоцианаты улучшают работу пищеварительной системы. А самое главное, что теперь ученые точно знают, что из сульфорафана нужно разрабатывать лекарства против рака толстой кишки.

Пока этого не было сделано, ученые советуют употреблять капусту различных сортов.