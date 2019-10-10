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Ученые: Как погода влияет на здоровье человека

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Как погода влияет на здоровье человека
 
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Не каждая погода благотворно влияет на состояние здоровья.

Ученые из Университета Глазго определили, какие именно метеорологические условия наиболее опасны для человеческого здоровья. Шотландские специалисты пришли к выводу, что бывает и такая погода, которая провоцирует сердечные приступы у ослабленных людей, информирует enovosty.com/news.

Исследователи выяснили, что на человека особенно сильно влияет температура воздуха. Резкое похолодание может провоцировать сердечно-сосудистые болезни. Было установлено, что во время стремительного похолодания люди в три раза чаще страдают от сердечных приступов.

Пасмурная погода, как выяснили в Университете Глазго, связана еще и с повышением давления. Ухудшает ситуацию также отсутствие солнечного света.

Понижение температуры на й0 градусов провоцирует повышение давления на 3-6 миллиметров. В следствие этого возрастает вероятность инсульта и даже инфаркта.

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В связи с такими выводами, исследователи рекомендуют людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, быть очень осторожными в период резкой смены погоды. Также следует избегать длительного пребывания на морозе или на сквозняках.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 68

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