Ученые: Как погода влияет на здоровье человека

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Как погода влияет на здоровье человека Ученые: Как погода влияет на здоровье человека

Закрыть Отправить

Не каждая погода благотворно влияет на состояние здоровья.

Ученые из Университета Глазго определили, какие именно метеорологические условия наиболее опасны для человеческого здоровья. Шотландские специалисты пришли к выводу, что бывает и такая погода, которая провоцирует сердечные приступы у ослабленных людей, информирует enovosty.com/news.

Исследователи выяснили, что на человека особенно сильно влияет температура воздуха. Резкое похолодание может провоцировать сердечно-сосудистые болезни. Было установлено, что во время стремительного похолодания люди в три раза чаще страдают от сердечных приступов.

Пасмурная погода, как выяснили в Университете Глазго, связана еще и с повышением давления. Ухудшает ситуацию также отсутствие солнечного света.

Понижение температуры на й0 градусов провоцирует повышение давления на 3-6 миллиметров. В следствие этого возрастает вероятность инсульта и даже инфаркта.

Читайте: Ученые разработали препарат по лечению рака толстой кишки

В связи с такими выводами, исследователи рекомендуют людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, быть очень осторожными в период резкой смены погоды. Также следует избегать длительного пребывания на морозе или на сквозняках.