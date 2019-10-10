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Составлен октябрьский прогноз магнитных бурь

Главная » Последние новости » Здоровье » Составлен октябрьский прогноз магнитных бурь
 
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В октябре геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. Небольшие колебания прогнозируют лишь под конец месяца.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца обнародовала свежий прогноз магнитных бурь на второй осенний месяц, информирует enovosty.com/news.

Эксперты сообщают, что октябрь будет довольно спокойным, с небольшим количеством геомагнитных колебаний.

Буря первого класса должна произойти 24 и 25 октября. 26 числа магнитосфера Земли все еще будет находится в возбужденном состоянии. Также стоит отметить, что метеочувствительные люди смогут прочувствовать магнитные колебания уровня G1 еще за несколько дней до солнечного всплеска.

Специалисты призывают людей с хроническими заболеваниями быть предельно осторожными в дни повышенной солнечной активности. Медики советуют во время магнитных бурь отложить важные дела и побольше отдыхать. В опасный период рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять достаточное количество свежей чистой воды.

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Стоит также помнить, что во время магнитных бурь может подпортиться и психическое здоровье. Поэтому следует быть готовыми к перепадам настроения, повышенной эмоциональности, тревожности и раздражительности. Все это лучше не выплескивать на окружающих и помнить, что виноваты бури.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 141

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