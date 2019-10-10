Найден способ определить характер по группе крови

Главная » Последние новости » Здоровье » Найден способ определить характер по группе крови Найден способ определить характер по группе крови

Закрыть Отправить

Японские ученые выяснили, как группа крови влияет на характер человека.

В ходе масштабного исследования они сделали следующие выводы, информирует enovosty.com/news.

Обладатели первой группы, как правило эгоисты, любящие находиться в центре внимания. Также они считаются хорошими любовниками. Для них характерно быть настойчивыми и целеустремленными, хотя часто бывает проскальзывает доли наигранности и драматизма.

Люди со второй группой — эмпаты, которые могут чувствовать и понимать собеседника. Они отлично умеют слушать. Но они очень обидчивые, так как не умеют скрывать своих чувств.

Третья группа наделяет людей креативом, они постоянно генерируют творческие идеи. Они одновременно могут вести несколько проектов, в этом им помогает их упорство.

Читайте: Это интересно: установлена связь между группой крови и характером

Прекрасные психологи получаются с людей, которые имеют редкую четвертую группу крови. Они наделены невероятно развитой интуицией.