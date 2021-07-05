Беспрецедентная жара и изменение климата поджаривает Северное полушарие

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Крошечный канадский городок Литтон стал обладателем мрачного рекорда. На днях здесь была зафиксирована самая высокая температура в Канаде за всю историю беспрецедентной жары, которая за неделю унесла жизни сотен людей и вызвала более 240 лесных пожаров по всей Британской Колумбии, большинство из которых все еще горят.

В Литтоне температура достигла 49,6 градуса по Цельсию (121,3 градуса по Фаренгейту), что поразительно для городка с населением всего 250 человек, расположенного в горах, где максимальная температура в июне обычно составляет около 25 градусов. Однако на прошлой неделе ночи здесь были жарче, чем обычно бывают дни, в регионе, где редко используются кондиционеры, а дома спроектированы так, чтобы сохранять тепло. Об этом пишет ВВС, информируют Экономические новости.

Теперь пожары превратили большую часть Литтона в пепел и заставили его жителей, а также сотни людей вокруг них, спасаться бегством.

Ученые уже несколько десятилетий предупреждают, что изменение климата приведет к тому, что волны жары станут более частыми и более интенсивными. Это реальность, которая сейчас проявляется не только в Канаде, но и во многих других частях Северного полушария, которые все больше становятся непригодными для жизни.

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На прошлой неделе на северо-западе Америки расплавились дороги, а жителей Нью-Йорка попросили не пользоваться высокоэнергетическими приборами, такими как стиральные и сушильные машины, и, как это ни больно, даже кондиционерами, ради сохранения энергосистемы.

В России 23 июня в Москве была зафиксирована самая высокая в истории июньская температура — 34,8 градуса, а сибирские фермеры пытаются спасти свои посевы от гибели в условиях продолжающейся жары. Даже за полярным кругом температура поднялась до 30 градусов. Всемирная метеорологическая организация пытается подтвердить самую высокую температуру к северу от полярного круга за все время ведения учета, после того как 20 июня метеостанция в сибирском Верхоянске зафиксировала 38-градусный день.

В Индии десятки миллионов людей на северо-западе страны пострадали от аномальной жары. Индийский метеорологический департамент в среду классифицировал столицу, Нью-Дели, и города в ее окрестностях как переживающие «сильную экстремальную жару», когда температура постоянно держалась на уровне 40 градусов, что более чем на 7 градусов выше, чем обычно, говорится в сообщении. Жара, наряду с поздним муссоном, также осложняет жизнь фермеров в таких районах, как штат Раджастхан.

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А в Ираке власти объявили в четверг государственный выходной в нескольких провинциях, включая столицу Багдад, поскольку после того, как температура превысила 50 градусов, а система электроснабжения вышла из строя, стало слишком жарко для работы или учебы.

Эксперты, беседовавшие с CNN, сказали, что трудно точно определить, насколько связаны между собой эти погодные явления, но вряд ли можно считать совпадением тот факт, что волны жары обрушиваются на несколько частей Северного полушария в одно и то же время.

«Системы высокого давления, которые мы наблюдаем в Канаде и США, все эти системы управляются так называемым струйным течением — полосой очень сильных ветров, которая находится над нашими головами, на высоте около 30 000 футов, где летают самолеты», — сказала Лиз Бентли, исполнительный директор Королевского метеорологического общества Великобритании, в интервью CNN.

Бентли объяснила, что конфигурация струйного течения препятствует эффективному движению погодных систем по их обычному пути с запада на восток.

«Этот струйный поток стал волнистым, и он застрял в том, что мы называем блоком Омега, потому что он имеет форму греческой буквы Омега, и когда он попадает в этот блок, он никуда не движется, он блокирует его», — сказал Бентли. «Таким образом, высокое давление, которое создавалось, просто застревает на несколько дней или недель подряд, и эти «Омеги» появляются в разных частях Северного полушария».

В США то же самое произошло в середине июня на юго-западе, побив рекорды в Мексике и таких местах, как Финикс в Аризоне. Пару недель спустя купол высокого давления образовался над Северо-Западом, побив рекорды в Вашингтоне, Орегоне и на юго-западе Канады.

«Мы наблюдали беспрецедентные температуры — рекорды были побиты не просто на несколько градусов, а абсолютно побиты», — сказал Бентли.

Среди некоторых политических лидеров растет понимание того, что изменение климата является движущей силой, подпитывающей многие экстремальные погодные явления, особенно тепловые волны и штормы.

«Изменение климата приводит к опасному сочетанию экстремальной жары и продолжительной засухи», — заявил на днях президент США Джо Байден. «Мы наблюдаем лесные пожары большей интенсивности, которые распространяются с большей скоростью и длятся намного дольше традиционных месяцев, традиционных месяцев пожароопасного сезона».

Ученые работают над сложными инструментами, которые позволят быстро оценить, насколько сильно изменение климата могло повлиять на то или иное погодное явление.

«Мы провели быстрое исследование атрибуции, чтобы быстро получить ответы на вопрос «Какова роль изменения климата?»», — сказал метеоролог Управления метеорологии Великобритании Никос Кристидис, который разрабатывал симуляторы для проведения такого анализа.

«Мы обнаружили, что без влияния человека было бы практически невозможно установить новый рекорд и такой жаркий июнь в этом регионе», — сказал он, имея в виду область, включающую пострадавшие районы Канады и США.

Кристидис сказал, что в прошлом, без антропогенного изменения климата, экстремальная жара на северо-западе США или юго-западе Канады случалась бы «раз в десятки тысяч лет». В настоящее время, по словам Кристидиса, это может происходить раз в 15 лет или около того.

А если выбросы парниковых газов продолжатся? Кристидис говорит, что к началу века это будет происходить не реже, чем раз в год или два.

Несколько стран, включая США, Великобританию и страны Европейского союза, недавно увеличили свои обязательства (некоторые из них значительно, но многие ученые и активисты говорят, что они все еще не достаточно сильны), чтобы сдержать средние глобальные температуры в пределах 1,5 C выше доиндустриального уровня. Мировые лидеры обязались в Парижском соглашении 2015 года стремиться к этому пределу, чтобы предотвратить наиболее катастрофические последствия изменения климата.

Климатические группы также призвали Канаду увеличить свои обязательства и отказаться от использования нефти и газа.

«Это самая смертоносная погода в истории для Тихоокеанского северо-запада США и юго-запада Канады. Потери и отчаяние, вызванные экстремальной жарой и разрушительными пожарами в Канаде, являются напоминанием о том, что еще грядет по мере усиления климатического кризиса», — сказал Эдди Перес, менеджер по международной климатической дипломатии Climate Action Network Canada.

«Канада переживает исторические потери и убытки, вызванные климатом, и в то же время не вносит свою адекватную лепту в борьбу с опасным изменением климата. Будучи производителем нефти и газа, Канада по-прежнему рассматривает возможность расширения использования ископаемых видов топлива, что напрямую связано с повышением глобальной температуры.»