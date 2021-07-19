«Все умирают»: Мьянма на грани опустошения

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Мьянма отчаянно нуждается в международном медицинском вмешательстве, но ее военный режим, похоже, доволен тем, что люди умирают.

Два дня назад я провела шесть часов в зашифрованных приложениях с людьми внутри страны, пытаясь найти один — всего один — кислородный концентратор для матери моей подруги, которую я буду называть «Ма Мун». Об этом пишет Мэри П. Каллахан, доцент Школы международных исследований имени Генри М. Джексона при Вашингтонском университете для интернет-издания Asia Times в Гонконге, информируют Экономические новости.

Уровень насыщения кислородом у матери за один день резко упал с 95 до 70.

Я не уверена в этом, — но я думаю (в таких обстоятельствах мы не имеем права задавать этот вопрос), что семья ежедневно получает помощь от врачей, которые «ушли в подполье» в рамках кампании гражданского неповиновения.

Медицинские работники являются одними из самых уважаемых людей в стране, и поэтому их решение выступить против военного переворота 1 февраля, в результате которого было свергнуто избранное гражданское правительство, имеет огромный вес среди населения.

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По оценкам экспертов в области общественного здравоохранения Мьянмы, 50% из 55-миллионного населения Мьянмы будут инфицированы в течение трех недель альфа- или дельта-вариантом Covid-19.

Один очень авторитетный специалист в области общественного здравоохранения ожидает, что к тому времени, когда «Ковид» покончит с Мьянмой, население страны сократится по меньшей мере на 10-15 миллионов человек.

Тем временем, Ма Мун, страдающая от серьезного сопутствующего заболевания, и ее семья являются носителями Covid-19 и испытывают соответствующие симптомы.

Тем не менее семья Ма Мун осмелилась нарушить комендантский час, введенный военными две ночи назад, чтобы проехать через весь Янгон, разыскивая в Facebook информацию о возможных кислородных концентраторах на продажу.

В конце концов, они нашли один, но весьма тревожным для них способом. Это произошло в два часа ночи, когда все участники могли быть арестованы за нарушение комендантского часа. Многочисленные телефонные звонки, которые мы все сделали, привели к одному ответу от убитой горем семьи, чей отец только что умер.

Кислородный компрессор был передан семье Ма Муна с единственным требованием — передать его бесплатно следующей очередной семье, если он больше не понадобится.

Другие друзья, доведенные до отчаяния, заключили соглашения о «совместном использовании» кислородных концентраторов — они ставят самых больных членов семьи на сжатый кислород на несколько часов, а затем возвращают прибор другому очень больному пациенту на его или ее несколько часов надежды на выживание.

И все молятся об отдаленной возможности пополнить кислородные баллоны на следующий день.

В апреле я покинула Мьянму, побывав на похоронах четырех молодых людей, умерших в моей палате. Уже тогда выстрелы во время жестоких ночных армейских обстрелов жилых домов мирных жителей начали долетать до моего дома.

Сейчас, находясь в Таиланде, я получаю более 200 зашифрованных сообщений в день от тамошних друзей. До прошлой недели большинство из них пропагандировали вооруженное и политическое сопротивление перевороту.

Сегодня 100% текстов — это отчаянные мольбы о медицинской помощи и международной гуманитарной интервенции. «Нам нужна помощь», — гласят многие посты в социальных сетях и плакаты протестующих в эти дни.

Им не нужна помощь в будущем. Она нужна им вчера.

Я работаю в Мьянме уже более 30 лет. Все, кого я там знаю, либо инфицированы, либо ухаживают за инфицированными. Ни одна больница больше не принимает пациентов, даже самые дорогие частные.

Некоторые из инфицированных ковидом умирают на ступеньках перед больницами, которые их отвергают. Их, несомненно, не проверяют, а в свидетельствах о смерти, скорее всего, указывают «пневмонию» в качестве причины смерти.

Медицинские работники, которые начали гражданское неповиновение против переворота 2 февраля, делают все возможное из «подполья».

Но по-прежнему невозможно достать маски и СИЗ C95 и N95, несмотря на то, что полные контейнеры с ними стоят в порту Янгона, где таможенный департамент не выпускает их.

Самое ужасное, что в стране не осталось кислорода, вернее, кислород есть, но его получают только военные.

Не нужно быть эпидемиологом, статистиком или экономистом, чтобы понять, к чему все идет. Система общественного здравоохранения, в той степени, в которой она еще существует, полностью разрушится при таких темпах распространения инфекции, вероятно, в течение двух недель.

Как это будет выглядеть по сравнению с сегодняшним днем? Вероятно, трупами. Повсюду.

Как и все голодные периоды в истории, и как огромное число погибших от Ковида в Соединенных Штатах, страдания Мьянмы — это почти полностью политическая проблема.

Борьба элит между лидерами армии и законно избранным гражданским правительством привела к перевороту 1 февраля.

Вспышка гражданского неповиновения и вооруженного сопротивления, похоже, была непредвиденной для лидера переворота, главнокомандующего армии старшего генерала Мин Аунг Хлаинга.

Зловеще то, что с мая активизировались отряды боевиков контрсопротивления, совершающие убийства сторонников демократии, как слева, так и справа.

А потом появился дельтовский вариант «Ковид-19». И два дня назад, когда мы изо всех сил пытались помочь матери, Ма Лун очень тихо сказала через зашифрованное приложение: «Все умирают».

Что нужно сделать, чтобы спасти десять миллионов мьянманских жизней, которые, вероятно, унесет «Ковид»?

Как утверждает известное местное новостное издание Myanmar Now, «беспрецедентная гуманитарная интервенция» в, возможно, самую политически, геополитически, социально и экономически нестабильную страну в Азии.

Судя по речам главы хунты в государственных СМИ за последние несколько дней, он явно не намерен просить о помощи никого, кроме своего хорошего друга, министра обороны России Сергея Шойгу.

Даже Россия может предложить только небольшую партия не одобренных ВОЗ вакцин Sputnik, вероятно, во многих партиях по 10 000 штук, которые будут поступать не месяцами, а годами, и, вероятно, с большими издержками.

Китай занят укреплением и расширением электрифицированного пограничного забора, от которого только у Дональда Трампа потекли бы слюнки. Он уже простирается на 500 километров к востоку и западу от крупнейшего торгового пункта на границе Китая и Мьянмы.

Китай закрыл все пограничные переходы, но он также направил группы по тестированию и лечению вируса Ковид в некоторые отдаленные районы, контролируемые этническими вооруженными группами, чтобы вакцинировать всех. В этих районах вновь прибывших проверяют, помещают в карантин, а затем вакцинируют.

Как насчет Организации Объединенных Наций? Никто не хочет об этом говорить, но ООН, состоящая из 20 с лишним агентств, совершенно не справляется со своими задачами. И в той мере, в какой эти агентства стремятся спасти жизни мьянманцев, они упираются в международные правовые нормы, касающиеся суверенитета.

С Россией и Китаем в Совете Безопасности ООН необходимый мандат международного гуманитарного права в виде резолюции о проведении военной интервенции против хунты не состоится.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до сих пор демонстрирует тупиковую ситуацию в Мьянме, согласовав 24 апреля с Мин Аунг Хлаингом пять принципов реагирования на многочисленные кризисы в стране, которые были полностью проигнорированы хунтой в Нейпьитау.

А остальной мир? Как гласила надпись одного из протестующих на прошлой неделе: «Если не сейчас, то когда? Если не вы, то кто?».

Похоже, что нет никакой срочности в связи с массовыми разрушениями, вызванными военным переворотом, экономическим кризисом и растущим в логарифмической прогрессии распространением Ковида среди населения, которое никогда не имело надлежащего медицинского обслуживания.

Сегодня утром мать Ма Мун умерла у нее на руках. Теперь тело ее матери присоединилось к длинной очереди гробов в крематории. Не имея подтверждения государственной лаборатории на Covid-19, она не попадет в ежедневную статистику положительных случаев или смертей от Covid.

Но для Ма Мун и для меня она имеет значение.