Кличко: «Я должен изменить окружающий мир в соответствии с моими ценностями»

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Характерными чертами его жизни являются - отдавать и завоевывать. В прошлом на боксерском ринге, в настоящее время в украинской политике. Сегодня Виталию Кличко исполняется 50 лет, и он без устали бросается в новые, зачастую нечестные бои. Через три года он, возможно, может стать президентом Украины.

Стремление соблюсти дедлайн не только ставит его в жесткие временные рамки, но и вынуждает попотеть. «Извините, я опоздал», — взывает к пониманию Виталия Кличко, когда он появляется перед экраном компьютера в своем офисе для нашего интервью по Skype через три минуты после назначенного времени. Гигант просит о снисхождении, поскольку хочет быстренько освежиться. Хотя в Киеве только семь часов утра, мэр украинской столицы уже приступил к работе — в соответствии со своим жизненным кредо: ранняя пташка ловит червячка. Прежде чем устроиться поудобнее перед своим столом для нашего интервью, он вешает свой пиджак на спинку стула. Под приталенной белой рубашкой вырисовываются могучие мышцы. «Я в хорошей форме, — говорит Кличко. Глядя на его прекрасно сложенную фигуру, можно подумать, что бывший чемпион мира по боксу все еще пускает в ход свои кулаки. Как информируют Экономические новости, об этом пишет влиятельная немецкая ежедневная газета Die Welt.

— Г-н Кличко, не хотели бы вы побить мировой рекорд Джорджа Формана по возрасту в качестве чемпиона мира в тяжелом весе, который держится с 1994 года, выглядя так же хорошо, как вы? Американец снова завоевал этот титул в 1994 году в возрасте 45 лет, 10 месяцев и 25 дней.

Кличко: Знаете, как бы это меня взволновало? Конечно, это был бы фантастический вызов. Я не могу даже думать об этом… Хотя нет, сейчас у меня просто нет на это времени. Сегодня у меня слишком много других боев, гораздо больше, чем за всю мою спортивную карьеру, и этого действительно достаточно.

— Что это означает в буквальном смысле?

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Кличко: К сожалению, я должен сказать, что карьера в политике — это путь только в одну сторону. От этого никуда не деться, если только не уйти из политики. Но я никогда не сдамся, я продолжаю бороться. Я был рожден для борьбы. Чемпиону мира по боксу гораздо легче, чем просто политику. В боксе у вас есть соперник, и вы деретесь по четким правилам. В политике вам приходится сталкиваться со многими соперниками, которые пытаются нарушить правила и нормы, пытаются плести интриги, манипулировать. Они бьют ниже пояса, в спину, по почкам, борются всеми недостойными приемами.

— Вы хоть иногда испытываете тоску по боксу?

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Кличко: Да, очень. Я скучаю по тому времени. Мне особенно не хватает моего заменившего мне отца Фрица Сдунека.

— Ваш тренер, который тренировал вас с первого до последнего профессионального боя и который ушел из жизни через два года после завершения вашей карьеры.

Кличко: Я скучаю по времени, проведенному с Фрицем в тренировочных лагерях. Он был добросердечным человеком и тренером. Таких, как он, в мире единицы. То, что мне разрешили тренироваться под его руководством, было моей самой большой удачей. У меня остались только хорошие мысли и воспоминания о том времени, но это уже в прошлом. Сейчас я смотрю только вперед, и бой за рамками боксерского ринга будет жестоким, поверьте мне. Меня раздражает то, как лгут в процессе, как пытаются запугать людей намеренной дезинформацией. Я хочу быть примером того, что политика может быть не только грязной и провокационной. У меня есть свои принципы, и именно поэтому я должен изменить мир в соответствии со своими ценностями.

— У вас есть над чем поработать. Недавно на ваш дом совершили налет вооруженные сотрудники спецслужб, организованный властью при президенте Владимире Зеленском. Вы сами не присутствовали во время рейда. Как это повлияло на вас?

Кличко: Меня это очень рассердило. Я знаю, что у меня есть друзья не только в правительстве и что обо мне часто говорят там. Очернять меня, подозревать в коррупции, бороться против меня — неразумно. Эти политические нападки — просто глупость. Я уверен в себе, потому что твердо убежден, что все, что я делаю, правильно. Я знаю хорошую немецкую пословицу — я люблю пословицы — которую я всегда говорю своим оппонентам: у лжи короткие ноги. Когда правительство говорит, что мы боремся с коррупцией, а они пытаются испортить мою репутацию этим лозунгом, я могу только ответить: у этих людей нет никакой перспективы. В этом году мы отмечаем 30 лет независимости от Советского Союза.

— Провозглашение состоялось 24 августа 1991 года.

Кличко: С тех пор мы слышали много обещаний от правительства, например: Мы строим европейскую страну, мы проводим реформы. И что? За это время наши соседи в Польше приумножили свои доходы в десятки раз. Сегодня бывшие страны советского блока, такие как Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия или три прибалтийские республики, уже являются частью европейской семьи. Но мы в Украине говорим о нашем потенциале, о лучшем будущем, но ничего не происходит. Это одна из причин, почему я пошел в политику, потому что есть еще одна поговорка: если хочешь, чтобы что-то работало, сделай это сам.

— И что вы сделали?

Кличко: Меньше болтовни и больше дела. Когда я стал мэром в 2014 году, Киев был банкротом. Наш бюджет составлял 18 миллиардов гривен (550 миллионов евро), долг — 24 миллиарда гривен (733 миллиона евро). Сегодня мы не обременены долгами и имеем бюджет в 60 миллиардов гривен (1,8 миллиарда евро).

— Что было создано под вашей эгидой?

Кличко: При мне было построено более 30 детских садов, девять школ, сотни парков, мостов, тысячи километров дорог для улучшения инфраструктуры. Все соответствует европейским стандартам. В прошлом году я был избран мэром в третий раз, набрав более 50 процентов голосов, что говорит о том, что большинство горожан ценят то, что я делаю. Это придает мне много сил, и я очень благодарен за доверие. Я хочу сделать Киев европейским городом в европейской стране Украине. Как боксер, я знаю это лучше, чем кто-либо другой: Без борьбы нет победы. Из-за пандемии — я тоже подхватил «корону», но все в порядке. Из-за пандемии экономических проблем стало еще больше, многие магазины были вынуждены закрыться, очень многие люди стали еще беднее. Это тяжело.

— Вы никогда не устаете от борьбы?

Кличко: В лифте многоквартирного дома, где я живу на седьмом этаже, есть зеркало. Довольно часто я прихожу домой поздно вечером, смотрю в это зеркало и задаю себе вопрос: «Ты уверен, что тебе нужно именно это? И тогда я задумываюсь: ты мог бы вести гораздо более спокойную жизнь. Иногда приходит мысль: «Ну, я остановлюсь». Однако на следующее утро, когда я иду на работу немного посвежевшим, я снова смотрю в зеркало и говорю себе: Нет, мои оппоненты не получат от меня никаких подарков. Несмотря на то, что иногда мне кажется, что я бегу марафон со связанными ногами, я собираюсь продолжать бороться и победить их. Мне еще многое предстоит сделать. В то же время мне часто приходится вспоминать кредо Фрица Сдунека, которое я для себя усвоил: Ничто хорошее не может быть достигнуто с помощью негативных мыслей, поэтому мысли позитивно.

— Откуда вы до сих пор черпаете энергию?

Кличко: Когда я очень устаю, я иду к маме, чтобы поговорить с ней. Затем я объясняю ей, кто плохо работает, что пошло не так, что мне всегда приходится мотивировать всех, чтобы они хорошо выполняли свою работу. Однажды она сказала мне кое-что интересное, а именно, что я не могу сравнивать себя с другими людьми. Мы с братом получили от родителей более крепкое здоровье и поэтому были в десятки раз сильнее других. Я благодарю их за энергию, которую они генетически передали мне.

— Не достаточно ли вашей власти для того, чтобы обратиться к президенту России Владимиру Путину, который, как и вы, является увлеченным спортсменом, с просьбой наконец-то положить мирный конец военному конфликту на востоке Украины, продолжающемуся с февраля 2014 года после аннексии Крыма?

Кличко: Не переоценивайте мое влияние. Президенты разговаривают на президентском уровне. Что в моих силах, чего я могу добиться с помощью своего авторитета и репутации, то я и делаю. Мой лучший ответ на то, что Российская Федерация, что Путин делает против Украины, — это наши экономические и политические успехи, наши успехи в повышении уровня жизни. И я усердно работаю над этим.

— Как президент Украины, вы могли бы еще многое сделать в стране. Новые выборы пройдут через три года, будете ли вы участвовать?

Кличко: Занимать определенную должность никогда не было моей целью. Бессмысленно также рассуждать сейчас о том, что будет в 2024 году. Если я могу установить европейский уровень жизни в своем городе, я могу сделать то же самое в любом другом городе, в любом регионе, в любой деревне. Но до этого момента еще далеко.

— 9 октября вы станете первым украинским политиком, который выступит с речью о демократии в лейпцигском соборе Nikolaikirche в рамках серии мероприятий «Осень ’89», которая проводится с 2001 года. Чувствуете ли вы себя польщенным?

Кличко: Как человек, который родился и вырос в Советском Союзе, я знаю, что такое авторитаризм, что такое диктатура и что такое демократия, потому что большую часть своей жизни я провел в Германии и США. То, что мне предоставлена возможность произнести эту речь на моей второй родине, вызывает у меня чувство гордости.

— У вас еще есть место для чемодана в Германии?

Кличко: Не только одно. Моя семья живет в Гамбурге. Я обязан Германии бесконечно много. У меня там много друзей. Германия всегда будет занимать особое место в моем сердце. Знаете, помимо должности мэра, у меня двойная функция: я посланник Германии в Украине и посланник Украины в Германии, чтобы построить мост между двумя странами, чтобы они могли сблизиться. Я хотел бы выразить огромную благодарность Ангеле Меркель. Я знаю, что она лично очень много сделала для Украины, будь то в политическом, экономическом или моральном плане. Я надеюсь, что ее преемник будет двигаться в том же направлении, что и она.

— Но сегодня вам исполняется 50 лет. Что вы думаете об этом числе?

Кличко: Я думаю о своем кумире Максе Шмелинге, которому почти исполнилось сто лет, и думаю об экваторе, по которому я прошел половину своего жизненного пути. Невероятно, что я испытал и пережил за это время, запросто хватит на три жизни. Мой отец был офицером военно-воздушных сил, поэтому мы много переезжали и жили во многих странах. Затем последовала спортивная карьера, которая позволила мне познакомиться с другими частями света, другими людьми, другими ментальностями. Теперь политика доминирует в моей жизни. Мое желание — быть еще более эффективным во второй половине, когда пересекаешь экватор, быть еще более успешным. Могу я вам кое-что сказать?

— Пожалуйста…

Кличко: Я чувствую себя в отличной форме. Я тренируюсь каждый день. Я встаю в шесть утра и потею в спортзале до двух часов. Я плаваю, катаюсь на велосипеде, бегаю, иногда занимаюсь боксом — только в здоровом теле может быть здоровый дух. Поверьте, не каждый двадцатилетний в такой форме, как я в 50 лет. Это не единственная причина, по которой я очень благодарен Господу. Он также послал в мою жизнь еще много хороших людей. Люди, которые помогали мне в любых ситуациях. Я надеюсь, что мои ангелы-хранители будут продолжать сопровождать меня и всех моих близких в последующие десятилетия. Мне немного больно от того, что у меня слишком мало времени на личную жизнь. Моя потрясающая супруга, без нее я был бы никем, и трое моих замечательных детей, с которыми я просто слишком мало провожу времени. Но что я могу сделать? Политика — это моя миссия и моя страсть.

— Счастливый ли вы человек?

Кличко: Да, это так. Единственное, что делает меня несчастным, это то, что в сутках всего 24 часа. Но я уверен, что если бы в сутках было 40 часов, мне бы и этого не хватило. (Смеется.)