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В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

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Украинским активистам удалось успешно остановить снос культового модернистского здания в центре Киева, продемонстрировав эффективность инструментов прямой демократии.

В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание Квiти України

Посетители, прогуливающиеся по центру Киева, наверняка видели здание «Квiти України», расположенное на улице Сечевых Стрельцов. Это здание выделяется в городе, полном модернистских жемчужин (не в последнюю очередь штаб-квартира Института научных исследований в форме НЛО): хотя оно построено в характерном модернистском стиле, его отличает фасад, обвитый виноградной лозой и освещенный большими окнами атриум. Как информируют Экономические новости об этом пишет Emerging Europe.

Завершенное в 1985 году по проекту украинского архитектора Николая Левчука, здание «Квiти України» было штаб-квартирой одноименного учреждения, которое занималось изучением цветов.

За свое творение Левчук получил награду «Здание года» от Союза архитекторов Советского Союза.

Расцвет

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В период своего расцвета в здании «Квiти України» располагались цветочный магазин (естественно), исследовательский центр и оранжерея. В хорошо освещенном атриуме регулярно проводились художественные выставки, а в нескольких комнатах регулярно проходили занятия и мастер-классы по флористике, доступные для широкой публики.

После обретения Украиной независимости от Советского Союза и последующего сокращения финансирования подобных государственных учреждений, владельцы здания начали сдавать помещения в аренду малому бизнесу. Недавно стало известно, что один из застройщиков Киева приобрел это уникальное здание и планирует снести его, изменить размеры и превратить в торговый центр и коворкинг.

Судя по планам, застройщики намеревались заменить здание стеклянным монстром, который, к сожалению, слишком часто встречается в современной архитектуре столицы Украины.

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В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

12 июля застройщики приступили к работе. В социальных сетях был распространен срочный призыв к людям встать на защиту этого уникального исторического здания.

Через несколько часов после начала строительства десятки активистов ворвались на стройплощадку и заняли то, что осталось от здания.

В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

Однако они опоздали спасти атриум, который к тому моменту уже был снесен.

Активисты разбили лагерь в здании на всю ночь. Во многих моментах это больше напоминало вечеринку, чем протест: в течение вечера постепенно появлялось все больше и больше людей.

Толпа представляла собой эклектичную картину: организаторы протеста были в основном молодыми, творческими людьми. К ним присоединились жители района и пожилые люди, обеспокоенные тем, что их город теряет свой характер.

В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

В тот же день протестующим даже удалось обратить внимание на эту проблему министра культуры Украины Александра Ткаченко, который выступил в социальных сетях в поддержку протеста.

«Со своей стороны, хочу напомнить Виталию Кличко и киевской городской администрации, что объект находится в исторической части Киева. Соответственно, я призываю городские власти более тщательно подходить к выдаче градостроительных разрешений и ограничений и не распространять их на таком уровне, который полностью позорит город», — написал Ткаченко в Facebook.

Постоянное наблюдение

Протесты увенчались успехом: в течение 24 часов после начала строительства чиновники распорядились его остановить. Министерство культуры объявило о начале расследования того, как компания, стоящая за реконструкцией, получила разрешение на строительство сооружения, которое резко контрастирует с окружающей застройкой в историческом квартале.

В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

Однако активисты пока не спешат объявлять о победе: они ведут постоянное наблюдение за объектом на случай, если какая-то закулисная сделка ускорит возобновление строительства.

«Прибыль для правящего класса превыше всего и их не интересует сохранение культуры, прав рабочих и всего прочего», — говорит Антон, студент университета, наблюдающий за стройкой. «Но, по крайней мере, у нас есть права на бумаге. Людям просто нужна мотивация, чтобы пойти и потребовать их».

В Киеве украинским активистам удалось спасли от сноса уникальное модернистское здание «Квiти України»

Хотя битва еще не до конца закончена, этот эпизод, по крайней мере, демонстрирует значительные шаги, сделанные Украиной в области демократизации, и способность простых граждан отменить решения, принятые влиятельными институтами.

Эпилог

Шевченковский райсуд Киева запретил снос здания «Квиты Украины» в Киеве в связи с нарушением неимущественных прав архитектора этого строения.

Иск был подан архитектором этого здания Николаем Левчуком, который выступил против его сноса. По словам адвокатов, собственник объекта (ПАО «Квiти України») не привлекал к проектированию реконструкции этого здания архитектора Левчука и не получал от него соответствующего разрешения.

Данное дело является первым, в котором суд запретил снос на основании авторских прав архитектора.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
17.07.2021 09:27:01
Посещений: 714
Елена Каденко

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