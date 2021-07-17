Польша закупает американские танки Abrams для противостояния России на границе с Украиной

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Польша уже имеет на вооружении основные боевые танки Leopard 2 немецкого производства, которые по своим характеристикам в целом схожи с Abrams, поэтому несколько удивительно, что Польша решила внедрить новый тип танка со всеми сопутствующими логистическими трудностями и финансовыми затратами.

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский объявил 14 июля, что Варшава закупает 250 основных боевых танков M1A2 Abrams в США — в частности, новейший вариант SEP V3, который начал поставляться в подразделения армии США в прошлом году, информируют Экономические новости со ссылкой на The National Interest.

Сумма закупки, включающая логистику и обучение, а также боеприпасы и модернизированную инфраструктуру для обслуживания тяжелых машин, по сообщениям, составляет 6 миллиардов долларов (23,3 миллиарда злотых), которые будут выплачены за рамками обычного оборонного бюджета. Покупка осуществляется в ущерб предложениям о приобретении основных боевых танков Leopard 2 или K2 Black Panther у Германии и Южной Кореи.

За сорок лет своего существования танк M1 завоевал превосходную репутацию, уничтожая советские танки Ирака во время войны в Персидском заливе и штурмуя улицы Багдада в операции «Thunder Run» в 2003 году, благодаря мощной 120-миллиметровой пушке, передовым оптическим и тепловизионным прицелам, двигателю мощностью пятнадцать сотен лошадиных сил и грозной композитной броней Chobham. С другой стороны, «Абрамс» тяжеловат из-за большой массы, несколько прихотлив к расходу топлива, и его масса увеличивалась по мере того, как он получал модификации, призванные устранить его уязвимость в городских зонах боевых действий.

Новейшая семидесятитрехтонная модель SEP V3 оснащена вспомогательной силовой установкой, позволяющей танку питать свои системы без работы двигателя, новыми компьютерами, общей дистанционно управляемой оружейной системой (CROWS), пулеметом 50-го калибра, каналом связи, позволяющим программировать новейшие многоцелевые снаряды на подрыв, беспроводной глушитель для борьбы с самодельными взрывными устройствами (СВУ), а также модернизированным броневым комплексом.

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Министр обороны Мариуш Блащак подчеркнул, что «Абрамсы» будут развернуты на востоке Польши и послужат «первой линией обороны» вблизи границ Украины, Беларуси, Литвы и укрепленного российского эксклава Калининград — в той или иной степени горячих точках напряженности между Россией и НАТО.

250 M1s — достаточное количество для оснащения четырех батальонов по 58 танков в каждом — начнут поступать в 2022 году и поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, в частности, ее подразделений — 1-й Варшавской бронетанковой бригады, базирующейся в Весоле, и 19-й механизированной бригады в Люблине. Поскольку эти подразделения насчитывают всего три танковых батальона, то остается еще один батальон, который должен получить назначение.

Принятию польской армией на вооружение танка M1, несомненно, будет помогать присутствие в Польше ротируемой американской бронетанковой бригадной боевой группы, которая может передать полезный опыт по эксплуатации нового типа.

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Крупнейший континентальный танковый оператор НАТО

Сегодня Польша, по сути, служит бронетанковым оплотом НАТО. Ее арсенал, насчитывающий около семи-восьми сотен танков в тринадцати батальонах, примерно равен объединенному парку основных боевых танков Франции, Германии и Великобритании. Это имеет смысл, потому что в то время как Соединенные Штаты и западноевропейские страны с трудом смогут быстро перебросить тяжелые танки на отдаленный фронт, Польша, скорее всего, окажется на линии фронта или рядом с ней в конфликте с Россией, особенно в районе Сувалкского разрыва, единственного сухопутного моста НАТО в Прибалтику.

Покупка «Абрамса» означает, что польская армия вскоре будет использовать танки из четырех разных стран. По состоянию на 2019 год на вооружении польской армии состояло около 250 современных немецких танков Leopard 2A4 и 2A5, от 257 до 380 советских танков Т-72 (данные разнятся) и более 230 танков PT-91 Twardy, польского варианта Т-72М1 с улучшенными датчиками и системой управления огнем.

М1 заменят самые старые варианты Т-72 и ПТ-91, хотя более модернизированные варианты обоих танков, вероятно, сохранятся еще долгие годы. Оборонная промышленность Польши отдельно работает над модернизацией старых танков до стандартов модернизированных Leopard 2PL и T-72M1R.

В отличие от польских танков типа Т-72, превосходная броня, огневая мощь и сенсоры «Абрама» позволяют ему индивидуально превосходить российские легкие 45-50-тонные танки Т-72Б3 и Т-90А в лобовом столкновении, особенно на больших дистанциях. Это не гарантирует победу, учитывая множество других факторов, влияющих на бой, но это все же значительное преимущество.

Блащак также охарактеризовал новые танки SEP V3 как «…созданные для борьбы с самыми современными российскими танками Т-14 «Армата»». Действительно, Россия (очень медленно) вводит в строй «Арматы», оснащенные многослойными оборонительными системами, беспилотной башней и усовершенствованным главным орудием. Т-14 может оказаться достойным противником для «Абрамса» на средних дистанциях, но только после того, как он и его усовершенствованные боеприпасы поступят на вооружение в большем количестве.

Политика закупок танков

Польша уже имеет на вооружении основные боевые танки Leopard 2 немецкого производства с характеристиками, в целом схожими с Abrams, поэтому несколько удивительно, что Польша решила внедрить новый тип танка со всеми сопутствующими логистическими трудностями и финансовыми затратами.

Однако отношения между Германией и Польшей пострадали из-за авторитарной политики правящей партии «Право и справедливость» и приверженности Берлина к строительству газопровода «Северный поток — 2» в сотрудничестве с Россией. Между тем, отношения Варшавы с США потеплели при администрации Трампа, которая идеологически симпатизировала правящей партии и стремилась продать Варшаве такое оружие, как самолеты F-35, ракеты ПВО Patriot и артиллерийские системы HIMARs. Впрочем, неясно, сильно ли изменится ситуация при администрации Байдена.

Между тем, Польша также подала заявку на участие во франко-германской программе по разработке танка нового поколения Leopard 3, но ее не включили. Вместо этого Варшава рассматривала возможность присоединения к испано-итальянскому танковому проекту, а одна польская фирма также предложила создать совместное предприятие по производству корейских танков K2 Black Panther, более легкой и современной конструкции с экипажем всего из трех человек.

Польский эксперт по вопросам обороны Кшиштоф Куска написал: «Если Польша решит перейти на «Абрамс», это будет политическое решение. Не более того. Выгоды для польской экономики по сравнению с предприятием с Кореей и Италией-Испанией будут минимальными… Я думаю, что M1 немного тяжеловат для Польши в полной комплектации. В этих местах бывает грязновато, и эти повсеместные речушки могут стать проблемой. Кроме того, есть проблемы с топливом — это потребует совершенно новой логистической сети [поставок], интегрированной в существующую, не говоря уже о [новой] системе ремонта и тылового обеспечения».

Также неясно, будут ли польские M1 поставляться с броневыми вставками из обедненного урана (DU), позволяющими американским танкам достигать очень высокой степени защиты. США продавали экспортные модели с пониженным уровнем защиты клиентам на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но они могут быть более открыты для поставки брони DU союзнику по НАТО. Правительство Польши утверждает, что оно получает «складские» M1A2 SEPV3.

Также пока нет никаких признаков того, что польские «Абрамсы» получат системы активной защиты Trophy, которыми в настоящее время оснащаются американские M1, особенно те, которые развернуты в Польше. Успешно прошедшая боевые испытания в Израиле, Trophy может обеспечить защиту как от противотанковых управляемых ракет большой дальности, так и от ракет малой дальности, которые стали причиной львиной доли потерь танков в недавних войнах на Ближнем Востоке.

Еще одним недостающим фрагментом головоломки является то, насколько соглашение, заключенное Варшавой, охватывает будущие модернизации в рамках разработки M1, такие как инфракрасный датчик третьего поколения (FLIR), или за них придется платить отдельно.

В конечном итоге, однако, характеристики M1 имеют меньшее значение для боевой эффективности, чем то, насколько хорошо возможности танков интегрированы в более широкий, адекватно модернизированный общевойсковой аппарат.

Вопрос в том, хватит ли у Польши разведданных и многоуровневой воздушной/ракетной обороны, чтобы защитить эти танки сверху, т.е. от воздушных и артиллерийских угроз? В Польше утверждают, что будет дальнейшее укрепление вооруженных сил, но подробностей об этом пока нет.