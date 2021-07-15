Киев предлагает Пекину стать «мостом в Европу» с помощью инфраструктурного сотрудничества

Главная » Мир » Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества

Закрыть Отправить

Пекин стремится активизировать связи с Киевом, а председатель КНР Си Цзиньпин в своем последнем телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал к дальнейшему сотрудничеству в области вакцин и инфраструктуры.

В последнем телефонном разговоре Си Цзиньпин сказал, что Китай готов работать с Украиной для «продвижения традиционной дружбы, углубления взаимопонимания и укрепления практического сотрудничества», говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Об этом пишет South China Morning Post, информируют Экономические новости.

«Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с украинской стороной в области вакцин, чтобы помочь стране преодолеть пандемию Covid-19», — сказал Си, добавив, что обе стороны также должны расширить сотрудничество в области инфраструктуры и сельскохозяйственной продукции.

В ответ Зеленский сообщил, что китайские инвесторы могут принять участие в ряде ключевых инфраструктурных проектов в Украине. Среди них развитие инфраструктуры морских портов, строительство и модернизация автомобильных дорог, развитие железных дорог, городской инфраструктуры и коммунального хозяйства, говорится в заявлении офиса президента Украины.

Зеленский сказал Си, что Украина может стать «мостом в Европу» для китайского бизнеса, добавив, что его страна стремится экспортировать в Китай больше сельскохозяйственной продукции.

Читайте: Clearstream: в Минфине сообщили о рекордном росте инвестиций

Зеленский подтвердил позицию Украины, поддерживающей целостность Китая, и в ответ Си сказал, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, согласно международному праву.

Телефонный разговор между лидерами стал последним знаком к взаимному сближению, поскольку Китай и Украина стремятся развивать отношения, обострившиеся после решения Киева заблокировать приобретение Китаем производителя современных авиадвигателей «Мотор Сич». В январе Украина внесла в черный список китайского инвестора Skyrizon после того, как Вашингтон выступил резко против сделки.

Ранее в этом месяце Пекин и Киев подписали инвестиционное соглашение по проектам строительства дорог, мостов и железных дорог, спустя несколько дней после того, как украинские власти поспешно отозвали свою подпись под документом, призывающим Китай предоставить независимым наблюдателям немедленный доступ в свой регион Синьцзян. Это вызвало предположения, что Пекин использовал дипломатию вакцин, чтобы заставить Киев изменить свою позицию по вопросу Синьцзяна, который стал предметом санкций со стороны ряда западных стран.

Читайте: Украину накроет сильная жара (КАРТА)

Пекин отрицает эти утверждения, заявляя, что поставки вакцин Китаем не были связаны с какими-либо политическими условиями, и что целью его политики в Синьцзяне является борьба с терроризмом и экстремизмом в регионе.

Являясь второй по величине европейской страной после России, Украина занимает стратегическое положение на Черном и Азовском морях. Она находится на переднем крае борьбы между Западом и Россией за влияние после аннексии Крыма в 2014 году, что побудило Киев начать разворот в сторону Запада.

С момента обретения Украиной независимости в 1992 году Пекин стремится к более тесным связям с бывшей советской республикой. Две страны сотрудничают, особенно в военной сфере, технологиях и науке — областях, в которых Украина унаследовала значительный потенциал от Советского Союза.

Первый китайский авианосец «Ляонин» был переоборудован из бывшего советского авианосца «Варяг», который он купил у Украины, а «Мотор Сич», называемый жемчужиной украинского оборонного сектора, был одним из основных поставщиков двигателей для армии Китая.

Хотя политические связи между Пекином и Киевом осложнились после начала продемократических революций в Украине в 2004 году, Украина стала первой страной в Восточной Европе, установившей стратегическое партнерство с Китаем. В 2019 году Китай обогнал Россию в качестве крупнейшего торгового партнера Украины.

Хотя потепление отношений с Китаем можно рассматривать как часть усилий Киева по переформатированию своей азиатской политики на фоне усиливающегося соперничества между Китаем и США, наблюдатели на Украине сомневаются, что последнее инфраструктурное сотрудничество с Китаем может быть расширено до критически важных проектов.

Юрий Пойта, руководитель отдела по изучению Азиатско-Тихоокеанского региона в киевском аналитическом центре «Сеть исследований новой геополитики», отметил, что Киев планирует внедрить механизм проверки иностранных инвестиций, который может провести красные линии, чтобы «ограничить сотрудничество с Китаем только в сфере торговли, инвестиций, образования и туризма».

«Вместе с тем, как показывают последние события, зависимость от китайского рынка, китайского финансирования также может быть инструментом влияния на Киев», — сказал он.

«Другими сдерживающими факторами китайско-украинского инвестиционного сотрудничества являются наличие «альтернативного финансирования» и негативный опыт китайского инвестиционного сотрудничества, который привел в целом ряде других стран к созданию так называемых «долговых ловушек», и растущее критическое отношение в украинском политическом и экспертном сообществе к практике и подходам Китая».