Визначено продукти, які не можна вживати під час застуди

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Під час хвороби організм людини перевантажений, тому певні продукти можуть уповільнювати процес одужання.

Дієтологи сходяться на думці, що під час застуди організм потребує особливої дієти. У раціон потрібно включити легку і вітамінну їжу, інформують Економічні новини.

З меню на час застуди слід виключити такі продукти.

Цукор. Під час ГРЗ та грипу раціон з великим вмістом цукру ускладнює перебіг хвороби. Через надмірне вживання солодощів можуть виникати проблеми з видаленням слизу з носа, носоглотки і рота – як раз тих частин тіла, де особливо полюбляють оселятися віруси і бактерії. Експерти рекомендують, на час хвороби віддавати перевагу несолодким чаю з коренем імбиру.

Молочні продукти. Дана їжа провокує згущення слизу. Іноді під час застуди молочні продукти можуть викликати навіть утруднене дихання. Однак повністю відмовлятися від молочки не варто. Якщо ви себе відчуваєте більш-менш нормально, можна вживати йогурт в невеликій кількості (в ньому містяться протеїн і вітамін D, які допоможуть подолати інфекцію).

М'ясо. У продукті багато жиру, який важко перетравлюється організмом. Під час захворювання джерелом білків можуть стати яйця, сочевиця, квасоля і горіхи.