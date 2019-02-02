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Уляна Супрун: Які ліки повністю несумісні з алкоголем

Головна » Останні новини » Здоров’я » Уляна Супрун: Які ліки повністю несумісні з алкоголем
 
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Уляна Супрун розвінчала думку, що всі ліки категорично заборонено вживати з алкоголем.

Однак Уляна Супрун в своєму новому пості в Facebook нагадала, що безпечного кількості випитого алкоголю немає, будь-яка доза шкідлива для людини, незалежно від того, вживає він її з ліками або без, інформують Економічні новини.

Вона заявила, що в 1950-х роках виникла думка, що алкоголь і антибіотики несумісні між собою. Пояснила це наступним чином: в ті роки перший препарат – пеніцилін – був дуже дорогим, а його взаємодія з іншими речовинами не досліджувалась. Тому було логічно, що медики рекомендували утримуватися від розпивання спиртного.

Наукові дослідження показали, що спиртне повністю несумісне з цефамандолом, цефоперазоном, цефотетаном, хлорамфенікол, гризеофульвіном, ізоніазидом, метронілназолом, нітрофурантоїном, сульфаметоксазолом, сульфаквазолом, лінезолідом, а також доксициклін. Одночасний прийом з алкоголем спровокує напад нудоти, сильного сп'яніння та інші симптоми.

Не можна з алкогольними напоями, за словами Супрун, вживати і протитуберкульозне ліки ізоніазид. Воно дуже токсично впливає на печінку.

Також зі спиртним не можна приймати знеболюючі і протизапальні засоби, серцево-судинні препарати, антикоагулянти, вітамінні комплекси, ліки для регулювання рівня холестерину, таблетки для діабетиків, антигістамінні ліки, протівторевожние, протиепілептичні препарати і деякі види антидепресантів.


Автор: Катерина Лукьянчук

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