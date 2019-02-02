Визначено найбагатшу людину в історії

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Вчені заявили, що найбагатшим жителем планети за всю історію людства був африканський цар, який правив в 14 столітті.

Американські дослідники Північно-Західного університету видвіулі гіпотезу, що западноафріканській правитель Манса Муса – найбагатший житель Землі за всю історію, інформують Економічні новини.

Таке припущення вони зробили після ретельного аналізу середньовічного «Каталонського атласу». Відзначимо, що на ньому Манса Муса намальований з величезним золотим злитком.

«Каталонський атлас», за словами дослідників, був намальований умільцями острова Мальорка в 1375 році. Зараз фахівці представили в університетській галереї в США копію цієї роботи.

На представленій карті намальовані різні міста і інші географічні пам'ятки. Посередині настроєний король на великій троні. В одній руці Муса знаходиться скіпетр, а в іншій – золото.

Експерти вважають, що він найбагатший чоловік, тому що сидить на перетині надважливих для того часу торгових маршрутів. Мансі Мусу вдалося підкорити собі видобуток золота в дуже великому регіоні.

Цей метал був надзвичайно цінним в ті часи. Вчені заявили, що на даний момент дуже важко відшукати людину, яка була б багатшою Муса.