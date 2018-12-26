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19:10 Укрпошта зменшила вартість доставки посилок в села
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Укрпошта зменшила вартість доставки посилок в села

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Міністерство Інфраструктури України повідомило, що Укрпошта робить доставку посилок в села ще більш доступною

Укрпошта скасувала додаткові надбавки за доставку посилок в сільські пункти, – повідомляє Міністерство Інфраструктури України, інформують Економічні новини.

На кожному пересиланні відправник буде економити 12 гривень, оскільки при відправленні не буде розраховуватися об’ємна вага. При формуванні вартості поштового відправлення буде враховуватися тільки фізична вагу, що значно спростить процес відправки.

З початку 2019 роки для посилок типу “Стандарт” і “Експрес” встановлюється максимальний розмір сторони відправлення – до 70 см. Для доставки типу “Експрес” оціночна вартість зменшується з 1,2% (не менше 3 гривень) до 1% (не менше 1 гривні).

Необхідно зазначити, що сума відправки не буде залежати від місця відправлення або отримання посилки. А вартість послуг «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес» і «Укрпошта SmartBox» залишаються найбільш вигідними у порівнянні з вартістю аналогічних послуг інших операторів поштово-логістичного ринку країни.


Автор: Оксана Ельченко

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