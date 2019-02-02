Над Кубою вибухнув метеорит

Головна » Останні новини » Новини світу » Над Кубою вибухнув метеорит Над Кубою вибухнув метеорит

Закрити Відправити

Кубинська влада повідомили, що в околицях їх країни впав метеорит. Стрімко падаючи, він видавав вибухоподібні звуки.

На територію Куби з космосу прилетів метеорит. Помітили його в околицях Віньялес, розташованого в районі Пінар-дель-Ріо, інформують Економічні новини.

Спочатку гучний вибух космічного гостя посіяв серед громадян паніку. Багато людей подумали, що сталася авіакатастрофа. Про це повідомляють кубинські ЗМІ.

На місці падіння небесного гостя працюють дослідники та правоохоронці. На даний момент виявлено пару шматочків метеорита. Їх розмір не перевищує 30 см. На щастя, під час приземлення метеорит не зашкодив будівлі і не завалився на перехожих.

Кубинські вчені проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що на країну, найімовірніше, приземлилися відразу два метеорита. Це підтверджує міністр технології та навколишнього середовища Ельба Роса. Вона повідомила місцевим ЗМІ, що експерти ведуть розслідування впали каменів в двох місцях: на заході (на території Віньялес) і в околицях Матансаса.

Вивчення метеорита, а ймовірно і двох, проводять фахівці Інституту геофізики і астрономії, а також представники офісу геології провінції Пінар-дель-Ріо.