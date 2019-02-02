Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень

Головна » Останні новини » Новини культури » Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень

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Чотири роки тому помер популярний український музикант і патріот своєї країни Кузьма Скрябін.

Лідер гурту «Скрябін» помер в аварії 2 лютого 2015 року. На Дніпропетровщині машина артиста врізалася в молоковоз, інформують Економічні новини.

Андрій Кузьменко розповідав, що його перші пісні з'явилися ще в підлітковому періоді. Однак довгий час це було просто хобі. Андрій навчався в медвузі на стоматолога, тому його музичний Олімп був відстрочений.

Учасників музичної групи Андрій зібрав на Львівщині. Разом з колективом вони співали спочатку на різних дискотеках і намагалися наслідувати західним виконавцям. Пізніше група переїхала до столиці. Тут учасники «Скрябіна» випустили кілька альбомів, після чого колектив на деякий час розпався. Щоб забезпечити хоч трохи свою сім'ю, Кузьма працював таксистом.

У 2000-х роках популярність йому принесло шоу «Шанс». Своєю відкритістю і простотою він дуже полюбився глядачам.

Андрій Кузьменко був не тільки музикантом, і телеведучим, він ще й встиг запустити радіо, писав книги, багато подорожував і навіть став продюсером жіночої поп-групи. Його шанувальники живуть по всій Україні і за її межами. Пісні Кузьми Скрябіна актуальні завжди.