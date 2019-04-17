Солнце на страже трудовых кадров: Украинский гигант стал альтернативой работе за рубежом

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Каждый день украинцы в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи покидают Украину и отправляются покорять другие европейские державы. В Польше, Германии, Венгрии и других странах образовалась гигантская кадровая воронка, которая всё активнее засасывает украинских работников самых разных сфер.

Ни для кого не тайна, что украинские зарплаты не дотягивают до европейского уровня. Да и в ближайшее время на родине даже маститые профи не смогут похвастаться таким же окладом, как их коллеги, скажем, в Германии или Швеции. Тем не менее, несмотря на затяжной экономический кризис, нельзя отрицать очевидный прогресс. Кадровый голод заставляет работодателей повышать заработные платы, а также задумываться о разнообразных бонусах для добросовестных работников. «Экономические Новости» решили рассказать о том, где именно можно получить достойную оплату, не покидая родную страну и семью, информируют Экономические Новости.

При чем здесь Солнце?

Эффективность возобновляемых источников энергии и их доля в производстве энергии постоянно растут. В то время как некоторые украинцы сетуют на высокие тарифы на электроэнергию, другие – активно переходят на альтернативную энергию. Конечно, это очень длительный процесс (и не самый дешевый), но сегодня нет сомнений в том, что именно за ней будущее человечества. Кроме того, те же солнечные панели являются оптимальным выбором для жилых помещений, расположенных в отдаленных районах, куда трудно и накладно проводить электричество. Именно потому уже давно не экзотически выглядят дома, украшенные блестящими панелями, которые еще пару лет назад выглядели космически.

Плюсов их использования, несомненно, уйма. Это длительный период использования (панель может служить до двадцати лет), минимальная необходимость в обслуживании, экономичность (стоимость даже самой мощной панели отобьется в короткие сроки) и, конечно же, простота. Все это заставляет украинцев всё чаще покупать солнечные панели. А, как известно, спрос рождает предложение. Потому-то в Украине появляются новые заводы по производству солнечных панелей.

Пока что Украина несмело посматривает в сторону других стран, у которых перенимает драгоценный опыт. В частности, украинцам есть чему поучиться у китайцев, так как сейчас именно эта страна является здесь несменным лидером. Более 50% мирового рынка солнечных батарей покрывают девять производителей Китая. Отечественный производитель пока что такими заслугами похвастаться не может, но и задних не пасет – поводы для гордости уже имеются.

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Борьба с конкурентами

Заводы по производству солнечных панелей в Украине пытаются быть гибкими, дабы захватить своего клиента в непростом мире конкуренции. В частности, они готовы работать не только с оптовиками, но и с розничными клиентами, которые строят СЭС на крышах домов. Проблема в том, что конкурировать приходится не только с украинскими коллегами, но и с зарубежным товаром. В частности, китайцы заманивают клиентов невысокими ценами. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя японские, американские и европейские солнечные панели, которые, конечно же, на порядок дороже, но всё же пользуются большой популярностью.

Гигант из Винницы

Заводы по производству солнечных панелей в Украине – дело привычное. Ранее в столице появился завод «Квазар», в Одессе работает производственная линия на заводе Промсвязь, а в Энергодаре частное предприятие «Энхол» в прошлом году запустило технологическую линию мощностью 15 МВт в год. Тем не менее, новость о том, что в Виннице появился самый большой в Украине завод по производству солнечных панелей, вызвала немалый ажиотаж. И это не странно — его масштабы впечатляют, а продукция позволит с гордостью представить миру панели с надписью «Made in Ukraine». Кроме того, винницкий гигант – это возможность трудоустроиться в родной стране, получать достойную заработную плату и иметь престижное место работы.

В поисках рабочих рук

Завод по производству солнечных панелей украинской компании Kness Group обещает создавать продукцию по последнему слову техники, которая покорит не только украинского потребителя, но и весь мир. Потому-то подбор персонала для них – дело жизненно важное. На сегодня на заводе KNESS PV в Виннице работают 136 специалистов. Реализация второй очереди завода, строительство которой запланировано на 2019, позволит создать еще более 140 рабочих мест.

В KNESS рассказали «Экономическим Новостям» о том, каким именно образом подбирался персонал: «Мы сотрудничали с учебными заведениями, в частности Винницким национальным техническим университетом (ВНТУ), центрами занятости. Кроме того, делали внутреннюю информационную рассылку о том, что нам необходимы специалисты. Ориентировались на молодых людей, у которых есть желание быстро и настойчиво учиться. Мы не делали акцент на опыте работы, так как в любом случае работников нужно обучать новым технологиям. Самое важное, чтобы человек имел желание эффективно трудиться и понимал всю ответственность работы со сложным оборудованием. Поскольку предприятий подобного уровня нет ни в Украине, ни в большинстве стран Европы, некоторые рабочие повышали свою квалификацию на заводах компании-производителя оборудования в Китае».

Сохраняя кадры

В KNESS рассказали о том, насколько острой для них является проблема оттока работников за границу, и отметили в этом положительный момент: «Однозначно ощущается нехватка узкопрофильных специалистов по возобновляемой электроэнергетике. Но это некритично. Если будет решен вопрос со профессионалами-энергетиками в целом, то другие вопросы решатся сами собой. Есть потребность в специалистах вообще для энергетики: работниках, которые отвечают за электрические сети, за релейную защиту, за автоматизированную систему управления технологическим процессом, проектанты — общие как для возобновляемой энергетики, так и для традиционной. Потому что, по сути, источник энергии возобновляемой энергетики подключается в такую же сеть, как и традиционный. Работа большинства специалистов коррелируется. Конечно, на кадровый потенциал в определенной степени влияет процесс трудовой миграции. Но в этом есть и свои положительные моменты. Для того чтобы удержать работников, предприятию приходится поднимать заработную плату, улучшать условия труда, заинтересовывать специалистов оставаться в Украине реальными предложениями». Также на заводе рассказали о том, что сейчас есть потребность в различных технических специальностях: электроэнергетиках, инженерах, механиках.

Сколько платят?

Среднемесячная заработная плата на KNESS PV составляет 17 373 гривен без учета налогового сбора. Кроме того, на предприятии действует система бонусов: «Вся первая смена, которую набирали еще перед запуском завода, сейчас получает бонусы за обучение новичков. Такая система будет работать и дальше. Работники охотно помогают друг другу в учебе, благодаря чему растет профессиональный уровень всего коллектива. Кроме того, когда завод полностью выйдет на запланированную мощность производства, сотрудники будут получать дополнительные бонусы в виде премирования за процент выполнения плана», — рассказали на заводе.

Альтернативное будущее

В некоторых странах мира электроэнергия, которая генерируется за счёт возобновляемых источников, уже может конкурировать с энергией, получаемой путем сжигания ископаемого топлива, по стоимости. Есть надежда на то, что в Украине также продолжат этот путь, потому в KNESS не считают другие заводы своими конкурентами:

«Мы на 100% уверены, что развитие возобновляемой энергетики — единственный путь для Украины и человечества в целом. Поэтому каждый, кто движется вперед на этом пути, вносит вклад в достижение одной, общей для нас всех цели. А значит, мы все сейчас не конкуренты, а партнеры по развитию этого важного для страны и мира рынка. Места и работы хватит всем».