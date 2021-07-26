Эпидемия электросамокатов: За что мы обожаем и ненавидим новомодный транспорт

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В 2020-21 «ковидных» годах смарт-транспорт переживает в Украине второе рождение. Мировой тренд на микромобильность продолжает набирать обороты, так как это быстро, экологично и доступно.

Ещё год-два тому назад электросамокаты были настоящей экзотикой даже для продвинутых европейцев. Тогда прокат самокатов только входил в моду, и несмелые первопроходцы начали изучать преимущества и недостатки этого транспорта. Далее — всё как в тумане. Великое множество электросамокатов в магазинах или же кикшеринг. Не успеваешь добраться до метро — берешь в аренду мини-транспорт, затем — бросаешь его в любом месте. С точки зрения мобильности этот транспорт действительно может обеспечить огромное удобство своему владельцу. Помимо того, у него отсутствуют дополнительные эксплуатационные расходы. Разве что стоимость зарядки.

Почему мы «подсели» на самокаты?

В современном мире автомобилей всегда находилось место тем, кто свято верил в то, что наше будущее — за сигвеями, гиробордами, электроскейтами и прочими компактными и экологическими средствами передвижения. Сейчас в городах, найти парковочное место — нереальный квест, — электросамокаты стали настоящей находкой. Особенно, — если нужно проехать всего несколько кварталов и сделать это нужно очень быстро. Но главный козырь этого транспорта в том, что трудно придумать более простой или даже детский вариант. В теории, нет необходимости чему-либо учиться, нужно просто проявить внимательность и умение держать равновесие, что обязательно для покорения моноколеса. Справиться с современными самокатами могут те, кто не оседлал даже велосипед. По словам создателей электросамокатов, именно этот транспорт является самым безопасным, как минимум из-за того, что ему не так страшны мелкие препятствия на пути.

Все ненавидят «пешеходов на колесах»

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Бытует шутка о том, что главная проблема 2021 года — это не политические кризисы, кибератаки или даже вездесущая пандемия. Первостатейное зло этого времени — именно люди на самокатах. Их даже окрестили «травматом в мире транспорта». Главная проблема самокатного «бума» состояла в том, что они оказались «вне закона». Дерзкие «катуны» нарушали все правила и напрочь забывали о безопасности, своей и других участников движения. И вот после множества споров, скандалов и травм, в КГГА решили обуздать шустрых самокатчиков. В частности, стало известно о введении ограничений на движение электросамокатов, им запретили ехать со скоростью свыше 20 км/ч. Кроме того, установлена максимальная скорость езды в пешеходных, исторических и зеленых зонах столицы. Она не может превышать 14 км/ч. Будут также места, где и вовсе запретят оставлять этот новомодный транспорт или передвигаться на нем. Все электросамокаты получат специальные номера, с помощью которых можно будет идентифицировать тех, кто нарушит правила. Главное, чтобы со временем у наших людей сформировалась культура вождения этим не совсем привычным транспортом.

Кроме того, в июле в Раду внесли сразу два законопроекта, которые должны регулировать правила движения этих самокатов, после чего нарушителей начнут карать копейкой. В частности, в Украине могут запретить кататься на электросамокатах детям до шестнадцати, а остальных заставят надевать мотошлем. Более того, в Шевченковском районном суде города Запорожья уже признали электросамокат транспортным средством по делу о наезде на человека на тротуаре и заставили водителя заплатить 127 000 гривен. Скорее всего, только подобные шаги смогут стать катализатором проявления у украинцев культуры вождения.

Европейские войны

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Справедливости ради, стоит отметить, что этот, казалось бы, экологичный модный и удобный транспорт невзлюбили и в некоторых европейских странах. В Германии общество сплотилось в едином порыве ненависти на электросамокатчиков, так как в этой стране в почете — порядок и правила. Их не устраивает тот факт, что водители самокатов с электроприводом могут позволить себе создавать беспорядок, разбрасывая где-попало своих «железных пони» или гонять по тротуарам. В Лондоне в свое время запретили ездить на электросамокатах в городских чертогах. Кроме того, перед тем, как впервые купить этот вид транспорта, человек должен проходить специальный курс по технике безопасности. Украине стоит перенять этот опыт. Если же позволить себе утопические мечты, то в идеале было бы хорошо и вовсе посмотреть на инфраструктуру Копенгагена с его широкими дорожками, на которых электросамокатеры могут спокойно ездить, не создавая опасные ситуации и проблемы окружающим.

Как выбрать электродруга?

Приступая к выбору этого мощного транспорта, необходимо решить, какую сумму вы готовы потратить на покупку. По словам специалистов, средняя цена за нормальный электросамокат, который не подведет в самый неподходящий момент, — примерно 400-500 долларов. Хотя, конечно, можно найти варианты и дешевле, и намного дороже. Всё зависит от габаритных характеристик и качества самоката. В частности, электросамокат ULTRON Т128 PLUS в украинских магазинах обойдется примерно в 73 000 гривен, а FORTE VT1 – от 8000 до 9000. Кроме того, в мире становятся популярными уникальные эксклюзивные самокаты, созданные специально для коллекционеров, которые позиционируются как предметы роскоши.

Михаил Айрапетян, руководитель службы управления ассортиментом компании Фокстрот в комментарии «ЭН» рассказал о трендах электротранспорта в Украине. По его словам, в 2020-21 «ковидных» годах смарт-транспорт переживает в нашей стране чуть ли не второе рождение:

«В первую очередь, это связано с периодически возникающими из-за карантина транспортными ограничениями (к которым после первой «волны» локдауна многие стали готовиться загодя). Ну и в целом – мировой тренд на микромобильность продолжает набирать обороты, поскольку это быстро, экологично и доступно.

Если сравнивать год к году, в январе-марте 2021-го по отношению к январю-марту 2020-го в денежном эквиваленте рынок по этой категории прирос на 150%. При этом, мы можем сказать, что всего за три недели апреля (который как раз совпал с третьей «волной» локдауна), в сети «Фокстрот» реализовано на 50% товаров этой категории больше, чем в марте. А за период март-апрель 2021 к 2020 году рост продаж составил в среднем 8-10 раз. Больше всего выросли продажи электросамокатов – более чем в 12 раз за этот период.

И даже несмотря на то, что ближе к маю пользователи частично удовлетворили спрос, а карантинные ограничения ослабли, рост продаж продолжается: в 3-5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (май-июнь)», — рассказал эксперт.

Также, Михаил Айрапетян поведал о покупательских предпочтениях украинцев: «Популярностью пользуется электротранспорт от Xiaomi, SEGWAY, Proove, Gelius, Maxxter и других брендов. Выбирая «личный» транспорт, пользователи обращают внимание на такие параметры гаджета, как: емкость аккумулятора, т.е. запас хода, мощность электродвигателя, вес, размер колес, наличие дисплея, заряд аккумулятора и прочее».

Самые популярные категории электротранспорта в сети Фокстрот по убыванию:

Тип транспорта Средний чек, грн Характеристики 1 Электросамокаты 12 000 рост за период март-апрель: +1200%, средняя скорость 20-25 км/ч, средний запас хода – 25 км 2 Электроскутеры 25 000 рост за период март-апрель: +500%, средняя скорость 45 км/ч, средний запас хода – 80 км 3 Электровелосипеды 15 000 рост за период март-апрель: +200%, средняя скорость 25 км/ч, средний запас хода – 35 км 4 Гироборды/Гироскускутеры 8 000 рост за период март-апрель: +150%, средняя скорость 15 км/ч, средний запас хода – 20 км 5 Моноколеса 25 000 рост за период март-апрель: + 200%, средняя скорость 25 км/ч, средний запас хода – 30 км

Шеринговые сервисы в Украине

Если же покупать или хранить этот транспорт пока что нет желания или возможности, на авансцену выходят сервисы проката, которых становится всё больше. Они покоряют все города страны, и, пытаясь бороться с конкурентами, постоянно продумывают различные «фишки» и стараются улучшать сервис. Пионером в Украине стал эстонец BOLT, далее – к нему присоединились и другие зарубежные сервисы шеринга. Некоторые предлагают абонементы на месяц, другие требуют депозит на определенную сумму. А вот Jet, компания из Казахстана, которая позже вышла на украинский рынок, решила выделиться тем, что не требует плату за разблокировку. Желающим воспользоваться их услугами, необходимо оплачивать только время – 2,5 гривен за минуту.

Стоимость проката в Киеве

BOLT KIWI SCROLL BIKENOW Разблокировка 9 грн 8 грн 10 грн 5 грн Рабочие дни (мин) 1,9 грн 1,9грн 4 грн 0,5 грн Выходные дни (мин) 2,5 грн 2,5 грн 4 грн 0,5 грн

Кроме того, в некоторых городах работает украинский прокат VELIKI.UA. Цена аренды зависит от локации, подробности можно узнать на сайте. В частности, в пункте на ВДНХ в столице, час покатушек на самокате SKY обойдется в 300 гривен.

Таким образом, электротранспорт в Украине становится всё популярнее, и есть все основания полагать, что этот тренд будет наблюдаться и в будущем. Это возможность отказаться от душного и вечно дорожающего общественного транспорта, сэкономить на бензине, используя личный автомобиль, и позабыть об опоздании, которым часто чреваты пешие прогулки. А главный профит — в возможности навсегда позабыть о муках пребывания в ненавистных пробках. Вот только ради безопасности и самих водителей электросамокатов, и других участников дорожного движения, правительству необходимо максимально быстро загнать ситуацию в правовое поле. Но не стоит забывать и о культуре пользования каждого человека: в стране уже не первый раз наблюдаются попытки утащить самокаты, сломать их или хоть как-то обмануть систему.