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Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе

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Число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на утро понедельника, 16 марта, составило более 169 тысяч человек.
Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе

Сейчас на планете есть больше 150 стран, где выявили коронавирус. 77 257 человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей составляет 6 513. Количество зараженных в Италии — 24 747, а Иране — 13 938, в Северной Корее — 8 162, в Испании — 7 844, в России 63, в Беларуси — 27. На территории Украины официально зарегистрировали три случая заболевания, но всего в мире зафиксировано восемь заболевших украинцев. Вчера вечером в Киев прибыл борт с эвакуированными из Италии – коронавирус ни у кого из пассажиров не выявлен, информируют Экономические Новости.

Академик РАН, профессор Александр Чучалин рассказал о том, что при первых признаках заболевания нужно делать хороший уход за органами дыхания, делать так называемый «лаваш». Полоскать нужно не только нос, но и гортань. Делать это нужно до тех пор, пока не придёт ощущение чистого идеального дыхания.

Среди хороших новостей: в Соединенных Штатах уже начали испытывать на людях вакцину.

Экономические новости telegram
Автор: Оксана Ельченко
16.03.2020 09:16:56
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