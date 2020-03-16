Точное число зараженных, вакцина и карантин: Что важно знать о коронавирусе

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Число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на утро понедельника, 16 марта, составило более 169 тысяч человек.

Сейчас на планете есть больше 150 стран, где выявили коронавирус. 77 257 человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей составляет 6 513. Количество зараженных в Италии — 24 747, а Иране — 13 938, в Северной Корее — 8 162, в Испании — 7 844, в России 63, в Беларуси — 27. На территории Украины официально зарегистрировали три случая заболевания, но всего в мире зафиксировано восемь заболевших украинцев. Вчера вечером в Киев прибыл борт с эвакуированными из Италии – коронавирус ни у кого из пассажиров не выявлен, информируют Экономические Новости.

Академик РАН, профессор Александр Чучалин рассказал о том, что при первых признаках заболевания нужно делать хороший уход за органами дыхания, делать так называемый «лаваш». Полоскать нужно не только нос, но и гортань. Делать это нужно до тех пор, пока не придёт ощущение чистого идеального дыхания.

Среди хороших новостей: в Соединенных Штатах уже начали испытывать на людях вакцину.