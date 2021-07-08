«Газпром» уже использует газ в качестве «энергетического оружия» против ЕС

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Цена на природный газ на голландской бирже TTF в четверг упала ниже 400 долларов США. Но русские используют нынешние и без того высокие цены на сырье как еще один аргумент в пользу скорейшего запуска "Северного потока-2". Становится все более очевидным, что Москва искусственно манипулирует ценами на газ, чтобы увеличить прибыль "Газпрома".

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах упала до 398 долларов за тысячу кубометров с 414 долларов на закрытие предыдущего дня. Это хорошая информация. Однако стоит напомнить, что нынешние цены достигли трехлетнего максимума ($464 за тыс. м3) благодаря целому ряду причин, информируют Экономические новости.

Главным из них, конечно, является то, что происходит с ценами на газ в Азии. Высокие цены означали, что подавляющее большинство перевозок СПГ направляется туда, поставки которого уравновешивают рост цен на газ из российской трубы.

Вторым фактором стало объявление об отключении — в среднем почти на неделю — основных российских газопроводов в Европу. И, возможно, все было бы не так серьезно, если бы русские использовали альтернативные способы доставки газа в Европу.

За исключением того, что это означало бы поворот к Украине. А Россия по политическим причинам не пошла на такой вариант. Вместо этого Москва утверждает, что если бы «Северный поток-2» уже работал, то проблемы практически не существовало бы.

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Результатом нежелания Москвы сотрудничать с Киевом стало резкое повышение цен на газ в Европе.

В настоящее время, как признают аналитики, ситуация улучшается. Об этом свидетельствуют и опубликованные данные Gas Infrastructure Europe о закачке сырья в подземные хранилища ЕС. Европе даже удалось пополнить запасы на 0,27 процентных пункта за последние 24 часа, что является хорошим показателем для нормального рабочего дня.

Для россиян высокие цены на газ стали «зерном на мельнице». В результате «Газпром» повысил оценки средней цены на свой газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья. В настоящее время она составляет 240 долларов за тысячу м3, тогда как еще недавно она составляла всего 170 долларов за тысячу м3.

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Недавние инвестиции в газовую инфраструктуру также показывают, как именно русские будут пытаться еще больше зарабатывать благодаря газу. Неслучайно именно сейчас был введен в эксплуатацию газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию. Будапешт, который является одним из самых больших защитников России в политике ЕС, был вознагражден дополнительным газовым соединением. Конечно, он подключен к «Турецкому потоку», поставкам газа из России.

Для Москвы принципиальное значение имеет и близящийся к завершению газопровод «Северный поток-2», благодаря которому транспортировка российского газа будет осуществляться в обход Украины. Германия выиграет, поскольку сможет покрыть всю свою потребность в газе благодаря обоим газопроводам Nord Stream — ведь первый газопровод с таким названием уже введен в эксплуатацию. К сожалению, позиция Берлина показала, как избирательно относятся в ЕС к энергетической солидарности.

Более того, благодаря «Северному потоку-2» Россия сможет еще более гибко влиять на то, кто в Европе получает те или иные объемы газа. Проще говоря, Москва всегда сможет сообщить, что на каком-то трубопроводе произошел «сбой».

Это не фантазии. Кремль уже давно показал, что может использовать приостановку поставок газа в качестве своеобразного оружия, неоднократно показав это на примере Украины.