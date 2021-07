Миллиардеры в космосе: Запуск мечты или просто непомерное эго?

В последний раз мы наблюдали за тем, как богатые мальчики и их игрушки сражаются друг с другом, в далекие времена, когда Пол Аллен из Microsoft и Ларри Эллисон из Oracle выясняли, у кого самая большая частная яхта в мире. После того как Аллен построил свою суперяхту Octopus длиной 416 футов, Эллисон пристроил к своей Rising Sun пристройку, доведя ее длину до 452 футов. Размер имеет значение.

Теперь миллиардеры сражаются за космос, хотя и за короткие, суборбитальные полеты. Джефф Безос, самый богатый человек в мире, объявил, что полетит на своем космическом корабле New Shepard компании Blue Origin 20 июля. Затем Ричард Брэнсон решил, что совершит часовой полет на своем космическом самолете Virgin Galactic VSS Unity девятью днями ранее. Он прилетел, он парил в невесомости, он победил. Как информируют Экономические новости об этом пишет The Washington Post.

И это не имело ничего общего с эго или каким-либо видом соперничества миллиардеров, настаивает Брэнсон. Я знаю, что все ждут, что я скажу «да», — сказал он в среду в программе «Взгляд». А затем он счел нужным добавить: «Я ненавижу слово «миллиардер». Я начинал с 200 фунтов».

Теперь Илон Маск, основатель компании SpaceX, купил билет на ракету Брэнсона, согласно сводкам новостей.

И они могут себе это позволить. Эти три космических мушкетера имеют общий чистый капитал почти в 400 миллиардов долларов США.

Для их поклонников обещание расширить сферу нашего влияния за пределы нашей планеты является захватывающим. Критики же считают, что деньги, вливаемые в частные тщеславные проекты, непростительны, когда так много можно сделать прямо здесь, на Земле. Эта гонка только углубила раскол между теми, кто любит наблюдать за запуском в космос очень богатых людей, и теми, кто хотел бы, чтобы они никогда не возвращались.

Брэнсона, состояние которого оценивается в 5 миллиардов долларов, затаскали по всем социальным сетям, когда после полета он сказал: «Представьте себе мир, в котором люди всех возрастов, любого происхождения, откуда угодно, любого пола, любой этнической принадлежности имеют равный доступ к космосу. И они в свою очередь, я думаю, будут вдохновлять нас здесь, на Земле».

Брэнсон не упомянул, что билет на один из рейсов Galactic в настоящее время стоит 250 000 долларов. Более 600 человек уже записались.

Что же делать простым смертным с миллиардерами в космосе? Это зависит от того, как вы относитесь к братьям Монгольфье, братьям Райт, НАСА, высадке на Луну, «Звездному пути», «Звездным войнам», Баззу Лайтеру, равенству доходов, налоговым льготам для очень богатых, космическим силам и фильму «The Right Stuff».

Но вот в чем фишка с миллиардерами: Им совершенно наплевать на то, что мы о них думаем.

Два года назад деловой писатель Джеффри Джеймс в своей статье «Как думать как миллиардер» для Inc.com определил основные убеждения сверхбогатых людей.

«Самодостаточные миллиардеры склонны верить, что жизнь — это меритократия и что они стали богатыми, потому что превосходят всех остальных, — пишет Джеймс. Это приводит к безграничной уверенности: «Неоспоримый факт, что они могут купить практически все, что захотят, превращается в убеждение, что они могут достичь всего, чего захотят».

Миллиардеры меньше беспокоятся о нарушении правил, отчасти потому, что они могут купить себе дорогу из неприятностей, но в большей степени потому, что, по их мнению, каждый успешный предприниматель игнорирует общепринятую мудрость и то, как его воспринимают в данный момент. Их внимание почти всегда сосредоточено на будущем. А что говорит о будущем больше, чем ракетостроение?

Брэнсон — шутник, сделавший состояние на музыке, СМИ, поездах, самолетах и, как он надеется, космических полетах с компанией Virgin Galactic, которую он основал в 2004 году. Он хочет видеть людей в космосе, потому что это весело, и каждый должен получить шанс испытать это. Его цель — создать компанию, которая будет доставлять пассажиров в парящие отели или лаборатории, или совершать сверхзвуковые трансконтинентальные перелеты.

Безос, напротив, всю жизнь увлекался космосом. «Я не хочу сбрасывать со счетов роль, которую во всех этих вещах играют эго, тщеславие или инстинкт соперничества», — говорит Брэд Стоун, автор книги «Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire», но Безос вырос, читая научную фантастику и наблюдая за космическими запусками вместе со своим дедом, который работал в Комиссии по атомной энергии. В своей школьной речи будущий миллиардер изложил свое видение: «Космос: последний рубеж. Встретимся там».

Его восхищение капитаном Пикаром из «Звездного пути» хорошо известно, но большее влияние на него оказал физик Джерард О’Нил, который предвидел космические станции на орбите Земли для размещения людей, когда жизнь на Земле станет невозможной. Безос «преследует это как свою личную страсть, не только чтобы самому полететь в космос, но и чтобы построить успешный бизнес в космосе так же, как он построил успешный бизнес в Интернете», — говорит Стоун.

Безос — основатель Amazon и владелец The Washington Post — первым из трех основал ракетную компанию (Blue Origin в 2000 году). Он выбрал дату запуска — 20 июля, потому что именно в этот день в 1969 году Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на Луну.

Стоун все еще немного удивлен, что Безос пошел на такой риск. «Это драматический жест и символизирует уровень его веры в эту команду и в ракету», — говорит он. «Но от того, что человек, состояние которого оценивается в 200 миллиардов долларов, делает себя подопытным кроликом, просто захватывает дух».

Возможно, именно Маск в конечном итоге выиграет космическую гонку миллиардеров.

«Илон начал SpaceX совсем не так, как Брэнсон и Безос и их аэрокосмические компании», — говорит Эшли Вэнс, автор книги «Илон Маск: Tesla, SpaceX и стремление к фантастическому будущему». «У него не было никакого интереса к космическому туризму. Его всегда интересовало более глубокое исследование Солнечной системы». Маск считает, добавляет автор, «что человеческий вид может быть уничтожен и что нам нужен запасной план на Марсе или где-то еще». Безос разделяет те же опасения, но фокусируется на инфраструктуре, вращающейся вокруг Земли.

Компания SpaceX, созданная в 2002 году, когда состояние Маска составляло всего 180 миллионов долларов, является успешным коммерческим предприятием, на счету которого более 100 запусков ракет, отправка астронавтов на Международную космическую станцию, а также контракты с НАСА и военными. К 2050 году он хотел бы создать колонию на Марсе.

Маск готов принять участие в полетах на Марс, если технология позволит доставить его туда в целости и сохранности. «Я уже говорил, что хочу умереть на Марсе», — объяснил он в 2013 году. «Только не от взрыва».

Известный астрофизик Нил деГрасс Тайсон поддерживает все, что заставляет людей интересоваться космосом. Но он также считает, что правительства лучше подходят для долгосрочных исследований, приоритетов и инвестиций.

«Частное предпринимательство никогда не будет вести космические исследования», — сказал Тайсон в интервью BGR в 2015 году. «… Это дорого. Это опасно. У вас есть неопределенность и риски, потому что вы имеете дело с вещами, которые еще не были сделаны раньше».

Обозреватель Los Angeles Times Майкл Хилтзик был более прямолинеен в начале этого месяца: «Соревнование за право стать первым миллиардером в космосе должно стать вехой в возвышающемся тщеславии богачей», — написал он. «Давайте сразу же откажемся от мысли, что любой из этих полетов что-то добавит к нашим научным знаниям, если только это не установление новой метрики того, как долго деньги будут прожигать дыру в вашем кармане, когда у вас их больше, чем вам может понадобиться».

Хилтзик, который сам себя называет фанатом науки и космоса, утверждает, что Безос и Маск заблуждаются, сосредоточившись на плане Б для разрушенной Земли. «Ответы на вопросы о глобальном потеплении и болезнях все равно гораздо ближе, чем бегство с Земли в космос. Мечта о межпланетных путешествиях и колонизации — это мечта школьников, и миллиардерам пора повзрослеть».

И все же, если миллиардеры хотят тратить свои состояния на полеты в космос, разве это дело кого-то еще? Американские консерваторы и либертарианцы говорят «нет», утверждая, что частные компании создают рабочие места и устраняют расточительные государственные расходы. Либералы возмущены и разочарованы тем, что миллиардеры не потратили больше своих огромных состояний на решение земных проблем: Голод, здравоохранение, образование и многое другое.

«Я на 100 процентов согласен с тем, что люди, обладающие богатством, должны тратить большую часть своих денег, 90 или более процентов своих денег, на решение этих проблем», — сказал Брэнсон в интервью шоу «Today» в среду, — «но мы также должны создать новые отрасли промышленности, которые смогут обеспечить 800 инженеров и ученых, которые смогут создать замечательные вещи, способные сделать космос доступным с меньшими экологическими затратами, чем это было в прошлом».

В заявлении Virgin Galactic говорится, что такая доступность «принесет общую пользу обществу. Опыт космических путешествий может, надеюсь, привести к изменению взглядов, что принесет пользу Земле». Blue Origin и SpaceX не ответили на вопросы об инвестициях их основателей в космос по сравнению с благотворительностью.

Сенатор Берни Сандерс (I-Vt.) написал в Твиттере версию того, что выразили сотни других: «Здесь, на Земле, в самой богатой стране на планете, половина наших людей живет от зарплаты до зарплаты, люди борются за пропитание, борются за то, чтобы попасть к врачу — но самые богатые парни в мире улетели в космос! Да. Пришло время обложить миллиардеров налогом».

Миллиарды, которые Безос и Маск вкладывают в космос, при другом налоговом кодексе могли бы пойти в федеральную казну. Согласно исследованию, опубликованному ProPublica в июне, Безос заплатил около 1 процента налогов с 2014 по 2018 год, а Маск — чуть более 3 процентов.

Отчеты налоговой службы показывают, что самые богатые американцы, включая Безоса и Маска, платили мало подоходных налогов в соотношении с их состоянием, говорится в докладе.

И если вы думаете, что критика — или что-то еще — остановит Безоса от полета на ракете в космос во вторник, вы не знаете Джека. Джеффа.

«У Безоса существует убеждение, что когда вы делаете большие вещи, люди не поймут этого, и вам нужно оставаться твердым в своем долгосрочном видении», — говорит Стоун. И он считает, что это форма филантропии, что, построив эту компанию и помогая начать, например, новую космическую эру, он будет помогать человечеству через несколько поколений».