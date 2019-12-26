В Минсоцполитики рассказали, когда заработает электронный больничный
Олег Коваль сообщил, что Минсоцполитики планирует перевести листы нетрудоспособности в электронную форму до апреля 2020 года
Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль сообщил, что Министерство соцполитики планирует перевести листы нетрудоспособности из бумажной формы в электронную до апреля 2020 года , информируют Экономические Новости.
Коваль отметил, что внедрение электронного больничного листа планируется осуществить до апреля. По мнению замминистра соцполитики, реализация этих планов даст возможность государству сэкономить 1-3 млрд грн в год
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует открыть по всей стране образовательные хабы для обучения цифровой грамотности украинцев
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