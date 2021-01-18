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Эксперт: ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева

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Руководство неподконтрольных территорий Донбасса не хочет разговаривать с командой президента Владимира Зеленского из-за постоянного вранья Киева. Об этом сообщает сайт newsone.ua.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог, писатель и публицист Денис Жарких.

«Именно поэтому у «зеленых» такая яростная реакция на тот факт, что ОРДЛО передаст удерживаемых лиц Медведчуку, а не Денисовой, Кравчуку или, Господи прости, Арестовичу?» — задается вопросом эксперт.

По словам Жарких, «все перечисленные персонажи, а в первую очередь сам Зеленский и ко связывали с обменом свои маленькие «победные ништяки» — поддержание рейтинга, награду на лацкан, подтверждение профпригодности, а тут что-то совсем не то».

«Казалось бы, вам дают то, чего вы так долго и истошно добивались. Даже лучше! В одностороннем порядке передают группу удерживаемых лиц. Наслаждайтесь выполненной миссией и радуйтесь за освобожденных, о судьбах коих, вы, якобы так переживали! Так нет. Потоки гнева и словоблудия, оскорблений и надувания щек – а на выходе пшик», — подчеркнул он.

Жарких напомнил, что власть обещала мир, обещала вернуть удерживаемых лиц, а на выходе — думала только о рейтинге и сиюминутных выгодах.

«Дайте сделать дело тому, кто может и знает, как. Дайте Медведчуку вернуть украинцев домой. Дайте Медведчуку принести в Украину мир. А вы — идите туда, откуда пришли», — заключил эксперт.

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18.01.2021 11:28:21
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