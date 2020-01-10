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Reuters: США вводят новые санкции против Ирана

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Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Ирана в ответ на ракетное нападение на американские базы в Ираке и пообещали оказывать еще большее давление на иранскую экономику, если Тегеран продолжит и дальше осуществлять террористические акты. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

Cанкции введены против 17 иранских компаний и направлены на иранский производственный, горнодобывающий и текстильный сектор.

Reuters: США вводят новые санкции против Ирана

Также введены санкции против высокопоставленных иранских чиновников, которые причастны к нападению на американские военные базы. Заявление о введении санкций было сделано министром финансов США Стивеном Мнучином во время брифинга в Белом доме.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США ужесточат санкции в отношении Ирана


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 48

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