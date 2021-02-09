В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

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Рейдеры пытаются включить в свою грязную игру Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

История с рейдерским захватом крупнейшего агрохолдинга Юго-Востока Украины Ristone Holdings сделала крутой поворот.

Рейдеры, реагируя на открытие в отношении их уголовного дела, сегодня пытаются включить в свою грязную игру, конечно «в тёмную», Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Это для них последний шанс избежать неминуемого наказания. Об этом сообщает издание Agroreview.

Напомним, что конечным бенефициаром холдинга более двадцати лет является Вадим Нестеренко. Однако во времена экс-президента Януковича он получил предложение «от которого нельзя отказаться» от тогдашнего главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула и вынужден был продать ему 50% корпоративных прав. В 2020 году Вилкул решил выйти из холдинга, оценив свою долю в $20 миллионов, и потребовал расчет налом. Получив первые два транша (суммарно — $6 миллионов кэша), Вилкул и его компаньон Макс Романенко (экс-секретарь горсовета Днепра времен Януковича) решили кинуть Нестеренко и отжать весь холдинг. Действия рейдеров заставили бенефициара Ristone Holdings нарушить десятилетний «обет молчания» и впервые вынести в публичную плоскость тайные факты и договоренности. Вадим Нестеренко также рассказал о том, как происходила передача двух траншей $6 миллионов кэша – при свидетелях, под видеокамерами, с участием инкассатора банка, ведь деньги снимались с легальных банковских счетов. Эта информация не только поставила под угрозу все дальнейшие действия рейдеров, но и стала основанием для открытия досудебного следствия по факту мошенничества, которое ведут следователи ГСУ МВД Украины под процессуальным руководством ГПУ.

«Для того чтобы восторжествовали справедливость и закон, разбираться в этом деле нужно вне пределов Днепропетровской области. Не буду никого обвинять персонально, это не моя юрисдикция, но действия правоохранителей области с августа прошлого года прямо свидетельствуют о том, что они идут под диктовку рейдеров. Даже такая мелкая на общем фоне аферы банальность, как кража урожая подсолнечника – осуществлялась рейдерами под охраной местной полиции. По этому факту разбираются специалисты Департамента внутренней безопасности МВД, но мы все видим, что время идет, разбирательство пробуксовывает вхолостую», — объясняет Вадим Нестеренко.

Рейдеры понимают, что у них пока нет возможности вывести следствие из-под контроля ГПУ и МВД, потому, как предполагает Нестеренко, «пустились во все тяжкие, запустив многоходовку, обращенную в Офис Генпрокурора.

Первым шагом информационной атаки стало появление в Днепре и области активных слухов о том, что Романенко «имеет контакты с мужем Генпрокурора, а потому якобы имеет влияние на саму Венедиктову», и что он за взятку «продавил назначение нынешнего прокурора области». Вторым шагом эти анонимные слухи массово вбросили в публичное пространство на такие же анонимные Телеграмм-каналы.

Далее последовал третий шаг — на основании этих анонимок и с ссылками на них, в один день 5 февраля сделан массивный медиавброс на нескольких десятков «желтых» сайтов. Но месседж видоизменился, теперь главная и явная цель рейдеров – донести до ГПУ, что якобы «Нестеренко напал на имидж Венедиктовой с целью ее компрометации». Для чего это сделано? Ответ «засвечен» в публикациях — перевести уголовное дело по мошенничеству Вилкула из Киева в Днепр, что может сделать только Генеральная прокуратура Украины. Ради этого Вилкул и Романенко решились на довольно рискованное дело — манипуляции вокруг имени Генпрокурора Венедиктовой и её семьи. Расчёт на то, что Ирина Валентиновна просто разозлится и не вникая в подробности изменит в нужную для рейдеров сторону подследственность уголовного производства. Вадим Нестеренко прокомментировал эту провокацию однозначно:

«Когда у людей в принципе нет морали и совести, они способны на всё. Улыбаться, заверять в честности и брать деньги, зная что накануне они уже запустили механизм рейдерства. Обвинять меня в банкротстве Днипромлына, предварительно переписав имущество комбината на сторожа Романенко и собственноручно подав иск на банкротство. Принести к нотариусу свои фальшивые доверенности, а потом через суд отменять сделку потому, что доверенности фальшивые. Они пока ничего и никого не боятся, и реализовали хакерскую атаку на государственную нотариальную контору в Чернновцах, используя купленные ранее ключи доступа к реестрам. В результате чего в Госреестре были уничтожены записи по всем предприятиям группы, – это образец их «честности и законопослушности». Из своего личного опыта, а я ведь перечислил едва ли десятую часть из афер этой рейдерской группировки, я хорошо понимаю, что говорить о порядочности, честности, каких-то принципах и морали в отношении этих людей не приходится. Ради того, чтобы что-то украсть, они не задумываясь ни на секунду, втопчут в грязь репутацию любого человека. За мои 6 миллионов долларов Вилкул и Романенко могут оплатить любую медиа-атаку на любых информационных помойках. Думаю что зря, как подсказывают мне эксперты по медиа, Романенко потратил 40-50 тысяч долларов на размещение «чернухи» в отношении меня и Генпрокуратуры, упомянув при этом о реформе правоохранительной системы. Думаю и верю, что в конечном счете победит всё же закон и справедливость, гарантом чего выступает реформированная прокуратура Украины», — заявил Вадим Нестеренко.

Источник: Agroreview