Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)

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Нацполиция задержала преступную группу вымогателей, требовавших от жертвы 100 000 грн

В Житомирской области полиция задержала преступную группу вымогателей. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информируют Экономические Новости.

Угрожая физической расправой и создавая искусственные конфликты, они требовали у предпринимателей деньги. Для «спокойной жизни» предприниматель должен был передать вымогателям 100 000 гривен. А чтобы последний не смог обратиться в милицию, заставили его написать расписку о возвращении «долга».

Сейчас трое фигурантов задержаны согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им подозрения по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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