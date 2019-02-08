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Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и

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В НБУ рассказали, как вырастут реальные зарплаты украинцев, украинских военных ждёт серьезное усиление, а ЦИК закончил регистрировать кандидатов на пост президента, — такими были главные новости сегодня, 8 февраля.
Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и

Человек дня — известный российский актер и режиссер Сергей Юрский, который ушел из жизни сегодня, 8 февраля. Он был одним из немногих храбрых сторонников Украины в российско-украинском конфликте. Актер называл Украину отдельной страной, а не младшим братом России. «Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире», — говорил актер, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и

Обращение Епифания к России

Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и

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Всеукраинский совет церквей направил обращение к руководителям РФ и Русской православной церкви, призвав их освободить незаконно удерживаемых украинских заложников и политзаключенных.

Усиление военных

Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и

Украинское конструкторское бюро «Луч» уже завершило испытывать и передало на вооружение ракетную систему «Ольха». На подходе — «Нептун». Первая система поступит украинским военным уже в этом году.

Выборы-2019

Регистрация завершилась: ЦИК зарегистрировала рекордное для нашей страны количество кандидатов на пост президента — 44 человека. В целом же, 94 человека хотели побороться за главное кресло страны. Среди кандидатов только четыре – женщины, средний возраст всех зарегистрированных — 50 лет.

08.02.2019 21:00:46
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