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Коронавирус в Украине: Первая реакция властей и соцсетей

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В Украине диагностировали первый случай коронавируса
Коронавирус в Украине: Первая реакция властей и соцсетей

В Украине лабораторно подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Заболел мужчина, который недавно вернулся из Италии. Сейчас он в удовлетворительном состоянии, вирусной пневмонии нет, информируют Экономические Новости.

Замеминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко уже призвал украинцев не начинать бесконтрольную охоту на хирургические маски, так как они на самом деле не защищают от инфекций, а необходимы только больным с симптомами ОРВИ. Главный санитарный врач также заявил о том, что для защиты инфекции необходимо часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическими средствами, и соблюдать изоляцию если вы заболели. Кроме того, нельзя контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и сохранять с ними расстояние минимум в 1,5-2 метра.

Социальные сети очень активно отреагировали на новости о заболевании. Некоторые сразу подняли панику, другие — пытаются относиться к ситуации рационально, без лишних эмоций. Некоторые даже предположили, что украинцам сообщили о первом случае заболевания только для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации с ротацией в правительстве.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
03.03.2020 13:42:36
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