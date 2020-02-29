США будут производить Javelin для Украины
«Убийцу танков» будут собирать в штате Аризона
Минобороны Соединенных Штатов Америки заключили специальный контракт на производство мощного оружия Javelin. Процесс продажи ракетного комплекса уже запущен. Кроме Украины, США заключили контракт и с другими странами, информируют Экономические Новости.
В частности, американские Javelin будут закупать в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катаре, Литве, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане и Турции.
Цена производства ракетного комплекса составляет примерно 18,5 млн долларов. Начинать изготовлять оружие будут уже этим летом — до конца июня. Производить Javelin на экспорт будут в американском штате Аризона.
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