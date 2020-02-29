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США будут производить Javelin для Украины

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«Убийцу танков» будут собирать в штате Аризона

США будут производить Javelin для Украины

Минобороны Соединенных Штатов Америки заключили специальный контракт на производство мощного оружия Javelin. Процесс продажи ракетного комплекса уже запущен. Кроме Украины, США заключили контракт и с другими странами, информируют Экономические Новости.

В частности, американские Javelin будут закупать в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катаре, Литве, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане и Турции.

Цена производства ракетного комплекса составляет примерно 18,5 млн долларов. Начинать изготовлять оружие будут уже этим летом — до конца июня. Производить Javelin на экспорт будут в американском штате Аризона.

США будут производить Javelin для Украины

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Автор: Оксана Ельченко
29.02.2020 14:46:08
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