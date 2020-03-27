Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Главная » Политика » Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

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МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые времена, — такими были главные новости этой неделе.

Человек недели — 101-летний житель Италии, который стал настоящим героем социальных сетей, так как сумел победить коронавирус и пережить «испанку». Некий Мистер П, имя которого в СМИ не озвучили, в столь солидном возрасте поборол коронавирус, который особенно опасен для пожилых людей. А «испанка», в разгар которой родился итальянец, убивала младенцев. Юзеры называют 101-летнего мужчину настоящим супергероем, считают, что он может стать конкурентом Елизавете ІІ и убеждены, что именно способен спасти мир от напасти 2020, информируют Экономические Новости.

И, конечно же, настоящие герои этого времени — медики, которые сейчас во всем мире каждый день творят настоящие подвиги.

Коронавирус в Украине и мире

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Вторая неделя карантина позади. Что впереди? Пока что неизвестно. Да и мало кто берется делать прогнозы, так как в эти дни коронавирус в Украине и мире разбушевался не шутку, и свет в конце тоннеля пока что виден разве что у китайцев. Известно лишь то, что карантин в Украине продлили до 24 апреля, а количество инфицированных COVID-19 возросло до 218. Выздоровело уже 4 пациента, количество летальных случаев остается неизменным — от коронавируса в Украине умерло 5 человек.

В мире ситуация пока что тоже не даёт повода для оптимизма. В Италии общее число летальных случаев от коронавируса составило уже 9 134. Во всем мире зарегистрировано свыше 560 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых 127 тысяч вылечились. От осложнений умерли более 25 тысяч пациентов.

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А в это время ученые всего мира ступили на тропу войны с вирусом, и всеми силами пытаются справиться с этим вызовом. Каждый день появляются новые алгоритмы лечения и надежду дают новости о разработке столь необходимой чудо-вакцины. Над этим трудятся Китай, Англия, Израиль, Япония, США и Россия. В США заявили о том, что вакцина от коронавируса появится только к весне 2021 года. Это длительный процесс, так как главная задача — создание вакцины, у которой будет как можно меньше противопоказаний.

Среди хороших новостей: анализ крови 47-летней женщины, которая заразилась коронавирусом в Ухане, показал резкое повышение уровня определенных антител. Этот факт свидетельствует о том, что организм может бороться с COVID-19, а также даёт ученым понять, каким образом происходит выздоровление.

Звезды под прицелом вируса

Коронавирус не выбирает, кого атаковать: на этой неделе стало известно о большом количестве знаменитостей, которые сейчас находятся в изоляции. Звезды Голливуда, политики, спортсмены, именитые музыканты и даже люди голубых кровей активно сдают тесты и не могут избавиться от чувства тревоги: перед опасностью все равны. Более того, на прошлой неделе коронавирус унес жизни звезды итальянского кино, «музы» Антониони, Лючии Бозе и Марка Блума («Крокодил Данди»). Также, стало известно о болезни солиста Рамштайна Тилля Линдеманна, премьера Великобритании Бориса Джонсона, главы киевской полиции Андрея Крищенко, самого принца Чарльза, князя Монако Альберта II, главы министерства внутренних дел Австралии, министра культуры Франции, писателя Бориса Акунина, клавишника Bon Jovi Дэвиада Брайана и скандального голливудского продюссера Харви Ванштейна… Этот список можно продолжать…

Проблемы Зеленского

В столь непростое время, по мнению большинства экономистов, Украине просто необходимы деньги МВФ. Кредитор готов поделиться с Киевом, но есть важнейшие условия: землю нужно продавать, бюджет урезать, а ПриватБанк никогда и ни за что не вернуть Игорю Коломойскому. Главная проблема главы государства в том, что голосов внутри «Слуги народа» под законы нет, а деньги (МВФ готов дать даже больше, чем обсуждалось ранее), нужны очень сильно.

Пограничный коллапс

Более 78 тысяч украинцев вернулись из-за границы, но это далеко не все желающие. Многие не сумели вовремя вернуться к родным и сейчас забили тревогу с требованием помочь им покинуть чужие страны. А уже завтра, 28 марта, Украина намерена заколотить свои рубежи. Именно потому к концу рабочей недели на границах, несмотря на карантин и опасность, начался настоящий хаос. На польско-украинской границе образовались большие очереди из тысяч людей. В этом столпотворении почти не наблюдалось масок, да и безопасная дистанция также не соблюдается.

В МИДе пытаются успокоить людей и говорят о том, что активно ищут возможность вернуть украинцев домой и после закрытия границ предоставят максимальную помощь всем, кто остается в чужой стране.

Рецессия мировой экономики

А мировую экономику в это время продолжает трясти. Глава МВФ Кристина Георгиева в пятницу, 27 марта, констатировала вхождение мировой экономики в рецессию и считает, что «свет в конце» тоннеля виден только в 2021 году. Кроме того, ведущий региональный экономист «Европейского банка реконструкции и развития» Димитар Богов заявил о том, что временного спада экономической активности избежать невозможно, но главная задача правительств всех стран заключается в сохранении «жизни» предприятий. Кроме того, он считает, что после коронавирусного кризиса последует резкий рост экономики.

Война на востоке — хорошие новости

В этом водовороте тревожных новостей хочется вспомнить и о хорошем: за прошлую неделю на востоке не погиб ни один украинский герой. Конечно, это время отнюдь не назвать спокойным, коварные обстрелы не прекращались ни на день, но, по крайне мере, обошлось без трагических вестей.