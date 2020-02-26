РусУкр

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Главная » Политика » Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Италии врачи сделали важное заявление о коронавирусе, в Украине заявили о возможной кадровой чистке, а американский президент Дональд Трамп решил продлить санкции против России, — такими были главные новости сегодня, 26 февраля.

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Человек дня — заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, которого сегодня назначили главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Ротация в правительстве

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Читайте: Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Сегодня в ряде СМИ сообщили о том, что в ближайшее время украинское правительство пойдёт «под снос». На протяжении всего дня обсуждались возможные ротации в КМУ и, по слухам, сейчас вполне возможно возвращение во власть «старых лиц». Наиболее упоминаемый человек — Сергей Тигипко, но он не единственный кандидат на замену. «Засветился» также Валерий Хорошковский. Информация о том, что именно Тигипко может занять кресло Гончарука пока считается наиболее вероятной, особенно после того, как президент Зеленский подтвердил «собеседование» с миллионером. К тому же, Сергей Тигипко также встретился и с самим Алексеем Гончаруком. Премьер заявил, что правительство нуждается в «усилении», но добавил: сейчас речь о его увольнении или отставке не идёт.

День сопротивления

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, объявил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Шесть лет назад, 26 февраля, в Симферополе прошли самые массовые столкновения с провокаторами и самая большая проукраинская акция протеста. Тысячи евромайдановцев и крымских татар пришли под украинскими флагами и вытеснили пророссийсих митингующих.

Читайте: Итоги дня: Новые "минские соглашения", "новосанжарский" стыд и остановленный десант пропагандистов

Санкции против России продлены

Американский президент Дональд Трамп решил продлить санкции против Российской Федерации, которые были введены ещё при президентстве Барака Обамы из-за агрессии против Украины. В приказе говорится о том, что действия Российской Федерации в Украине, в том числе и аннексия крымского полуострова и агрессия на Донбассе, «продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства».

Коронавирус: важное заявление врачей

Врачи в Италии, где бушует страшный коронавирус, заявили о том, что в мире зря поднимают дикую панику! Новый консультант министра здравоохранения европейского страны Вальтер Ричкарди заявил, что 95% больных выздоравливают. Тем не менее, в Италии зафиксирована уже двенадцатая смерть от вируса, среди зараженных — маленькие дети. Кроме того, сегодня стало известно о том, что китайский недуг уже «протянул лапы» к Южной Америке.

Коронавирус в Украине

В Министерстве здравоохранения озвучили результаты тестов на коронавирус эвакуированных в Новые Санжары украинцев и иностранцев. Среди людей, которых не очень радушно встречали в Украине, зараженных на коронавирус COVID-19 нет.

Огонь отчаяния

Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

Сегодня у стен офиса президент на отчаянный шаг пошел Александр Бурлаков, которого, по его словам, лишили права на землю. Он уже не первый раз приходил под офис президента, но на этот раз решился на поистине жесткий шаг. К счастью, сегодня обошлось без летального исхода, и мужчина рассчитывает на то, что теперь его маленькую проблему всё же услышат большие люди.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
26.02.2020 21:00:39
Посещений: 105

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
 Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ситуацию с эвакуацией украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой (5431)

Поляки стали богаче украинцев в 3,5 раза: Мы с трудом опередили Марокко (5058)

Одна из новейших субмарин ВМС США уже получила существенные повреждения (4938)

Хроники экономического «рывка» РФ: денег нет, даже для армии и силовиков (2896)

Тигипко в кресле премьера. Комментарий Зеленского и другие подробности (2444)

Мелания Трамп на торжественном ужине в Нью-Дели покорила всех своим образом (ФОТО) (2333)

В Патрульній поліції повідомили, в яких випадках поліцейський має право вимагати відкрити багажник авто (2139)

"Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод" - экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков (1608)

Трамп принял важное решение против России (1482)

Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль (1351)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО) (16422)

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (10484)

"Путин позвонил" Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" от президента РФ (9192)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Богдан



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 