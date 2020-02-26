Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом

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В Италии врачи сделали важное заявление о коронавирусе, в Украине заявили о возможной кадровой чистке, а американский президент Дональд Трамп решил продлить санкции против России, — такими были главные новости сегодня, 26 февраля.

Человек дня — заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, которого сегодня назначили главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины, информируют Экономические Новости.

Ротация в правительстве

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Сегодня в ряде СМИ сообщили о том, что в ближайшее время украинское правительство пойдёт «под снос». На протяжении всего дня обсуждались возможные ротации в КМУ и, по слухам, сейчас вполне возможно возвращение во власть «старых лиц». Наиболее упоминаемый человек — Сергей Тигипко, но он не единственный кандидат на замену. «Засветился» также Валерий Хорошковский. Информация о том, что именно Тигипко может занять кресло Гончарука пока считается наиболее вероятной, особенно после того, как президент Зеленский подтвердил «собеседование» с миллионером. К тому же, Сергей Тигипко также встретился и с самим Алексеем Гончаруком. Премьер заявил, что правительство нуждается в «усилении», но добавил: сейчас речь о его увольнении или отставке не идёт.

День сопротивления

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, объявил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Шесть лет назад, 26 февраля, в Симферополе прошли самые массовые столкновения с провокаторами и самая большая проукраинская акция протеста. Тысячи евромайдановцев и крымских татар пришли под украинскими флагами и вытеснили пророссийсих митингующих.

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Санкции против России продлены

Американский президент Дональд Трамп решил продлить санкции против Российской Федерации, которые были введены ещё при президентстве Барака Обамы из-за агрессии против Украины. В приказе говорится о том, что действия Российской Федерации в Украине, в том числе и аннексия крымского полуострова и агрессия на Донбассе, «продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства».

Коронавирус: важное заявление врачей

Врачи в Италии, где бушует страшный коронавирус, заявили о том, что в мире зря поднимают дикую панику! Новый консультант министра здравоохранения европейского страны Вальтер Ричкарди заявил, что 95% больных выздоравливают. Тем не менее, в Италии зафиксирована уже двенадцатая смерть от вируса, среди зараженных — маленькие дети. Кроме того, сегодня стало известно о том, что китайский недуг уже «протянул лапы» к Южной Америке.

Коронавирус в Украине

В Министерстве здравоохранения озвучили результаты тестов на коронавирус эвакуированных в Новые Санжары украинцев и иностранцев. Среди людей, которых не очень радушно встречали в Украине, зараженных на коронавирус COVID-19 нет.

Огонь отчаяния

Сегодня у стен офиса президент на отчаянный шаг пошел Александр Бурлаков, которого, по его словам, лишили права на землю. Он уже не первый раз приходил под офис президента, но на этот раз решился на поистине жесткий шаг. К счастью, сегодня обошлось без летального исхода, и мужчина рассчитывает на то, что теперь его маленькую проблему всё же услышат большие люди.