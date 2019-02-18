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Итоги дня: Неоспоримый путь Украины и компромисс ЕС по Nord Stream-2

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Посол ЕС высказал разочарование темпами выполнения Киевом Соглашеня об ассоциации с ЕС, глава МИД Климкин узнал о компромиссе ЕС по Nord Stream-2,
Итоги дня: Неоспоримый путь Украины и компромисс ЕС по Nord Stream-2

Человек дня. Сегодня, 18 февраля, Украина вспоминает всех героев, которые пять лет назад отдали свои жизни за лучшее будущее Украины. Небесная сотня — это наши герои, бесстрашные и светлые. 18 февраля 2014 года была предпринята первая попытка зачистки Майдана, был пройдена “точка невозврата”, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Неоспоримый путь Украины и компромисс ЕС по Nord Stream-2

Неоспоримый путь

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сказал о том, что после внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении курса в Европейский союз и НАТО европейский путь Украины стал неоспоримым.

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Компромисс

Итоги дня: Неоспоримый путь Украины и компромисс ЕС по Nord Stream-2

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что за соблюдением правил ЕС в отношении «Северного потока-2» будет Германия под контролем Еврокомиссии. «Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно «сохранить лицо», но я не могу так сказать по отношению к нашим друзьям…», — так выразился глава внешнеполитического ведомства.

Атаки на храмы

Итоги дня: Неоспоримый путь Украины и компромисс ЕС по Nord Stream-2

В СБУ сообщили о том, что спецслужбы РФ готовят нападения на дцадцать храмов Московского патриархата в Украине. Глава СБУ Василий Грицак рассказал о том, что для этих акций в России ищут местных жителей.

18.02.2019 21:02:51
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