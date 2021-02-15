Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена

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После задержки, вызванной непогодой на северо-востоке США, 5 февраля 2021 года новоизбранный президент США Джозеф Байден выступил с долгожданной речью, в которой обозначил главные внешнеполитические направления деятельности своей администрации. По словам нынешнего главы Белого Дома, при Байдене мир станет если не совершено другим, то существенно отличным от того, каким он был при его предшественнике Дональде Трампе. Если Трамп стремился проводить преимущественно изоляционистскую политику, хотя далеко не всего и не во всем, то Байден обещает наращивать присутствие Америки по всему миру везде, где есть интересы Штатов, а они есть везде, насколько можно понять.

Именно этим обстоятельством обусловлен тот символический факт, что Байдкен буквально вскоре после своей инаугурации посетил Госдепартамент, выполняющий в Америке роль министерства иностранных дел. Трамп же, как известно, эту контору не жаловал, небезосновательно полагая, что там засели его враги, и здесь бывший хозяин Овального кабинета был недалек от истины, поскольку внешнеполитическое ведомство США и во время его правления находилось под плохо скрываемым влиянием демократов, оппонентов Трампа, информируют Экономические Новости.

Время собирать камни, или Аlso sprach Joseph Biden

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — провозгласил Байден один из важнейших тезисов своей 19-минутной речи.

Давая общую характеристику глобальной ситуации, Байден заявил, что Вашингтон сталкивается с «надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая», его стремлением «соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб» американской демократии.

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«Усиливающиеся глобальные вызовы — от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия — могут быть решены только странами, работающими вместе и сообща… Мы (то есть Соединенные Штаты) не можем добиться этого в одиночку», — заявил Байден, очевидно, имея в виду восстановление партнерства, прежде всего, с главным союзником США в лице Европы, отношения с которой при Трампе было существенно нарушены.

Логика Байдена очевидна. Заявляемое противостояние с Россией и возвышающимся прямо на глазах Китаем невозможно только лишь силами одной Америки, могущества которой для этого уже не хватает, поэтому Вашингтон намерен опереться на традиционных партнеров.

В рамках этой концепции Байден наставляет новое правительство в Вашингтоне начать «с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы… отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку… Это наш неиссякаемый источник силы, это неизменное преимущество Америки», — заявил Байден.

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Правда, после того «разгула демократии» и «торжества верховенства законов», которые имели место во время последних президентских выборов, делать ударение на этом Вашингтону будет весьма затруднительно.

По словам Байдена, союзы и альянсы США с другими странами являются «величайшим достоянием» Вашингтона.

«Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами… Мы намерены восстановить нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно», — сказал Байден, намекая на период правления своего предшественников, во время которого действительно было немало «наломано дров».

Как заверил Байден, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране «лидерские позиции в мире».

Другое дело, что для восстановления доверительных отношений те же европейские партнеры могут выдвинуть свои условия. Ряд этих условий, возможно, Байден уже начал выполнять, в частности, приостановив начатый Трампом вывод американских войск из Европы, прежде всего, из Германии, чем резко ослабляется безопасность Европы, которая в военном отношении, сама по себе, без Америки, является весьма слабой.

Но есть и сугубо шкурные, экономические интересы, от которых Европа, прежде всего, та же Германия просто так не откажется. Одним из таких интересов является вторая очередь газопровода «Северный поток». Байден, вслед за Трампом, настаивает на отказе от его достройки. Но Германия, за которой стоит целый ряд европейских корпораций, вложивших в проект огромные средства, всячески настаивает на достройке, которая в последние дни возобновилась силами российских специалистов, несмотря на то, что санкции, наложенные еще при Трампе на участников строительства никто не отменял.

Байден также высказался за то, чтобы США встали во главе международных усилий по «борьбе с экзистенциальной угрозой» изменения климата. Это контрастирует с политикой Трампа, который экологические проблемы не жаловал, считая их спекуляциями, которые сдерживают развитие экономики.

Публичная риторика и реальное закулисье

Главное сходство и одновременно отличие политики Трампа и заявляемой политики Байдена состоит в отношениях с двумя другими глобальными гегемонами — Китаем и Россией. В отношении Поднебесной, Байден, как и Трамп, исповедует политику жесткого ультиматума и конфронтации. Такой же тон Байден избрал и в отношении с Москвой, но появляются свидетельства того, что за такой внешне враждебной завесой скрывается сотрудничество с Кремлем по важным для Америки и новой администрации вопросам.

Для сравнения, политика Трампа в отношении Москвы была еще более витиеватой. На словах он вроде бы выступал за примирение и сотрудничество с Путиным, в результате чего получил стойкое реноме якобы промосковского и пропутинского политика, хотя при сколько-нибудь внимательном рассмотрение становится очевидно, что обвинения Трампа в «промосковскости» — не более чем черный пиар, раздувавшийся его оппонентами-демократами. Если же судить по реальным делам, то промосковской политику Трампа назвать нельзя, например, если вспомнить выход США из договора с Москвой по ракетам средней и меньшей дальности именно при Трампе, передачу Украине летального оружия, чего так и не сделал Обама и что было сделано именно при Трампе, а также многое другое, прежде всего то, что санкции США против Москвы не были ослаблены, несмотря на разговоры.

Словом, если Трамп напоказ был этаким «голубем мира», что не особо соответствовало действительности, то Байден, наоборот, в публичной риторике оседлал образ «ястреба», но под аккомпанемент его воинственных заявлений новоназначенный госсекретарь Энтони Блинкен достаточно миролюбиво беседует с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и договаривается о сотрудничестве по вопросам, составляющим взаимный интерес. Одновременно с этим Вашингтон и Москва продлевают на пять лет двусторонний договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), продлевать который Трамп особого рвения не обнаруживал, и если бы у руля Америки остался Трамп, то этот договор могла постичь участь договора об РСМД, и мир остался бы даже без минимальной системы контроля над оружием массового поражения. Поэтому говорить о степени анти- или промосковскости того или иного американского президента следует с большой долей осторожности.

В частности, не следует забывать, что, будучи вице-президентом, Байден настаивал на полном выполнении Украиной Минских договоренностей. Поэтому следует дождаться реальных шагов Байдена и его администрации в вопросе Украины и Донбасса и лишь затем делать какие-то выводы.

Наконец, третьим важным геополитическим центром в мире является Евросоюз, взаимоотношениям с которым Байден тоже уделил большое внимание в своем программном выступлении. Поскольку Европа была и остается естественным союзником Америки, в том числе в противостоянии России и Китаю, Байден анонсировал восстановление отношений с Евросоюзом, которые был изрядно испорчены во времена Трампа.

«Ба» и «Пу»

Картина, которая вырисовывается после выступления Байдена, более детально выглядит следующим образом.

В качестве одной из претензий в адрес Москвы со стороны. Вашингтона выдвигается «посадка» российского оппозиционера Алексея Навального. Байден призвал немедленно освободить Навального, а нынешний судебный процесс над ним назвал политически мотивированной местью за расследования Навального фактов коррупции, очевидно, намекая на скандальный «дворец Путина в Геленджике».

Бывший координатор санкционной политики в администрации Обамы, эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид ожидает, что администрация Байдена введет санкции в отношении России из-за Навального и поддержки Кремлем Лукашенко в Беларуси.

«Я ясно дал понять президенту Путину: дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — заявил Байден.

В унисон со словами Байдена прозвучало заявление советника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана. По словам Салливана, США намерены привести Россию к ответственности за «вмешательство в американскую демократию, отравления в Европе, кибератаки и многие другие вещи». Советник Байдена предупредил, что США будут принимать меры против России «так и тогда, когда сочтут необходимым», и «введение этих мер будет иметь влияние на поведение России».

Таким образом, новая администрация вроде бы намерена разговаривать с Москвой с позиции силы и оказания давления на Кремль с целью добиться ухода Путина. Но это только с одной стороны…

А с другой стороны, имеют место факты того, что Вашингтон намерен тесно сотрудничать с Москвой по широкому кругу вопросов, о чем свидетельствует появившаяся в медиа информация о телефонном разговоре в конце января госсекретаря Блинкена с главой российского МИД Лавровым. Речь шла о контроле над вооружениями, об урегулировании в Сирии, о взаимодействии в борьбе с пандемией, включая даже сотрудничество в разработках и совершенствовании вакцин. Лавров заявил, что Москва готова к нормализации отношений, а процесс над Навальным назвал внутренним делом России.

Сразу же после телефонных разговоров в Блинкена с Лавровым и Байдена с Путиным, повторим, было пролонгировано на пять лет действие договора СНВ-3.

Все это очень похоже на времена «холодной войны» между СССР и США, когда противники достаточно тесно и плодотворно сотрудничали друг с другом по широкому спектру вопросов от ядерного разоружения до совместных космических программ. В этом смысле, едва ли следует ожидать серьезного углубления конфликта, чтобы еще сильнее не испортить отношения между сторонами, что заблокирует сотрудничество в тех вопросах, которые жизненно для них важны.

В ответ на резкие заявления Байдена и заинтересованные беседы Блинкена, в Москве также решили поиграть в «голубя», в роли которого выступил Лавров, и «ястреба», которого изобразил Дмитрий Песков, известный мастер разговорного жанра и пресс-секретарь Путина. Причем тот факт, что Байдену отвечал не сам равный по рангу Путин, а Песков, говорит о том, что в Москве не слишком уважительно отнеслись к перспективам, которые обещает Байден.

Песков заявил, что «нотки ультимативности» в словах американского гаранта неприемлемы, и менторские высказывания в свой адрес от Америки Кремль слушать не намерен.

Но тот факт, что Москва быстро пошла на сотрудничество в продлении действия договора СНВ-3, говорит о том. что там также разделяют воинственную риторику «для нарисоваться» и реальные серьезные вопросы, представляющие взаимный интерес и требующие взаимодействия.

Ба и Си, а также другие подробности

В отношении Поднебесной позиция Байдена мало чем отличается от заявлений и политики его предшественника Трампа. Китай назван главным соперником и конкурентом Америки. Говоря об отношениях Вашингтона и Пекина следует говорить о «еще более жесткой холодной войне», чем в случае с Москвой. Причем речь идет как о сугубо экономическом, так и военно-политическом и геостратегическом противостоянии.

«Мы будем противостоять экономическому злоупотреблению со стороны Китая, будем противодействовать его агрессивным, силовым действиям, отреагируем на атаку Китая на права человека, интеллектуальной собственности и мировой порядок», — заявил Байден.

В свою очередь, 11 февраля состоялись первые телефонные переговоры между Байденом и лидером Китая Си Цзинпинем. Были озвучены позиции обеих сторон в вопросах взаимоотношений двух стран.

Как заявила пресс-служба Белого дома, Байден подчеркнул фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

Байден «подтвердил приоритеты в области защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Президент США подчеркнул, что в сферу его обязательств входит «проведение практических, ориентированные на результат мероприятий, когда это касается интересов американского народа и союзников США».

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество — единственный правильный выбор для США и Китая, столкновение же станет катастрофой для мира.

Проще говоря, не учите нас жить…

Китайский лидер особо подчеркнул, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна — внутреннее дело Китая, а США должны уважать эту позицию.

В целом, общая сценография переговоров Байдена с Путиным и Си Цзинпинем была практически одинаковой.

Говоря о Ближнем Востоке, Байден сделал достаточно неожиданное заявление о том, что Штаты прекращают поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся в Йемене с поддерживаемыми Ираном хуситами. Это — полный разворот политики Трампа, который дружил с саудовским принцем.

Впрочем, есть версия, что таким образом Байден «делает красиво» Ирану, который хуситов поддерживает, демонстрируя Тегерану готовность урегулировать с ним отношения.

Впрочем, собственно об отношениях с Ираном Байден ничего не сказал, и это весьма удивило наблюдателей. В то же время, в медиа появлялась информация о том, что Байден намерен вернуть США в так называемую ядерную сделку с Ираном, из которой Америку со скандалом вывел Трамп, чем крайне остались крайне недовольны европейские страны.

Вообще, многие важные темы остались за скобками выступления Байдена. В частности, ничего не было сказано о ядерном разоружении Корейского полуострова, палестино-израильском конфликте, о ситуации в Сирии и Афганистане.

В то же время, Байден обратил внимание на недавний военный переворот в Мьянме. Он призвал организовавших переворот военнослужащих Мьянмы оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества, посулив в противном случае санкции. И такие санкции буквально на днях власти США уже начали вводить, но это отдельная тема…

Что касается определенной недосказанности в выступлении Байдена, то, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, изначально не ставилась задача в одной речи Байдена раскрыть все направления новой внешней политики страны. По словам Псаки, на это у нового главы Белого дома «будет достаточно времени».

Реакция на речь Байдена в мире, особенно в Америке, очень разная. Одни американцы весьма одобрительно высказываются о новом лидере, пришедшем на смену предыдущему парвеню Трампу. Впрочем, многие американцы считают, что Америка не имеет права вмешиваться в дела других государств и выступать с моральной проповедью о ценностях, особенно после последних выборов, относительно которых существует много вопросов.

Звучат голоса о том, что заявления Байдена возвращают Америку и мир в 1980-е годы, то есть в «холодную войну».

Наконец, есть те, кто откровенно потешается над Байденом, называя его «новым спасителем человечества».

Как бы там ни было, но жизнь покажет, к чему приведет правление Байдена, ибо, как учили классики, практика — критерий истины.

А посему, добро пожаловать в «новый мир Байдена»!

Главное, что бы он не оказался «новым дивным миром» по Олдосу Хаксли…