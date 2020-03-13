Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

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Коронавирус в Украине отнял первую жизнь, Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, а ЕС решил продлить санкции против России, — такими были главные новости сегодня, 13 марта.

Человек дня — , информируют Экономические Новости.

Первая смерть от коронавируса

Сегодня, 13 марта, в Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая ранее находилась в Польше. Она начала плохо себя чувствовать еще 3 марта, но врачи прости измерили ей давление.

Закрытие границ

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Украина через 48 часов из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 на две недели закрыла границы для иностранных граждан. Об этом на брифинге 13 марта сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он рассказал о том, что все украинцы имеют возможность вернуться домой. Но те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус, будут помещены на карантин. Он, также, попросил украинцев пока что сократить передвижение по стране.

Новый законопроект

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Министр здравоохранения Илья Емец сегодня, 13 марта, представил нардепам и представителям профильных ведомств законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине.

Законопроект предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу на дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Закон о среднем образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном всеобщем среднем образовании». Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также регулируются вопросы обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Санкции против России продлили

Фигурантам санкционного списка будет по-прежнему запрещен въезд в Евросоз, а их счета в банках останутся заблокированными.