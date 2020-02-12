Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Главная » Политика » Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана

Закрыть Отправить

В Украине появилось Долговое агентство, в Слуге народа назвали условие подачи воды в Крым, а Эрдоган пригрозил сбивать самолеты, — такими были главные новости сегодня, 12 февраля.

Человек дня — , информируют Экономические Новости.

Вода в Крым

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Таким заявление он вызвал сильнейший ажиотаж, так как политики и эксперты в своём большинстве уверены, что такой шаг станет порогом перед полной капитуляций. Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым на переговорах никогда не поднимался и это личное мнение Арахамии. В свою очередь, в Кремле отвергли идею обменять подачу воды на возврат Украине оккупированой части Донбасса и заявили, что «Крым — российский регион», а «Донбасс — внутриукраинская проблема».

Пикет водителей

Читайте: Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе

Сегодня, 12 февраля, на подъездах к украинской столице, а также в центре Киева, под зданием КМУ (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги. Международные грузоперевозчики потребовали, чтобы соблюдались их права в работе.

Долговое агентство

Читайте: Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Правительство на заседании сегодня, 12 февраля, приняло решение о создании Долгового агентства, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Наша страна отнюдь не первооткрыватель такой модели — хорошие пример демонстрирует Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Швеция. Согласно ожиданиям украинского правительства, создание Долгового агентства должно также спасать от кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Угрозы Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, выступая перед активистами Партии справедливости и развития, заявил, что его войска, в случае возникновения угрозы, будут действовать в Идлибе без оглядки на Сочинские соглашения.»Там, где пролилась кровь наших солдат, никто не будет чувствовать себя в безопасности», — сказал он, добавив, что во время обстрелов погибло 14 турецких военных.

Galaxy S20: флагман в Украине

Вчера Samsung представил второй по счету смартфон с гибким экраном и новую линейку S20. Флагман получил название Samsung Galaxy Z Flip и форм-фактор, отличный от «книжного» у Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Z Flip влетит любителям новшеств в копеечку. Его цена составит 1380 долларов. Представители украинского офиса южнокорейского производителя рассказали, что купить его можно будет во втором квартале.

Погода в Украине: февраль будет тёплым

Метеорологические показатели указывают на то, что до конца этого месяце ситуация с погодой в Украине и в Европе существенно меняться не будет. Получается, что холодные дни, которые накрыли нашу страну на прошлой неделе, больше не вернутся до следующей зимы. По крайней мере, так пока что полагают синоптики.