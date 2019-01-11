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Итоги дня: и секс по-новому

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В Украине заработали новые правила секса, американские прокуроры заинтересовались украинцами, а Анатолий Гриценко заявил о намерении бороться за кресло президента, — такими были главные новости сегодня, 11 января.

Человек дня — 80-летняя бразильская бабушка Алайд Баррето, которая стала интернет-сенсацией после того, как покрасила волосы в желанный бирюзовый цвет. Об этом она мечтала всю жизнь, но всегда на её пути встречались помехи: запреты родителей, профессия учительницы, консервативный муж. И вот, разменяв девятый десяток, она решила наконец-то осуществить свою мечту, покорив сердца всего мира, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: и секс по-новому

Выборы-2019

Итоги дня: и секс по-новому

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Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко примет участие в президентских выборах 31 марта 2019 года. Он рассказал, что намерен наказывать за коррупцию и кумовтсво, пообещал реформировать армию и сделать так, чтобы в Украине забыли слово «олигарх».

Новые правила секса

Итоги дня: и секс по-новому

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В пятницу, 11 января, в нашей стране вступили в силу поправки в Уголовный кодекс относительно насилия и изнасилования. Главные моменты инноваций: нужно согласие на секс от партнера; если его не было, партнер может написать заявление в полицию (наказание -от трех до пяти лет тюрьмы. Юристы думают, что эти нормы останутся только на бумаге, но опасаются, что они дадут возможность для манипуляций.

ЧП в Макеевке

Итоги дня: и секс по-новому

Сегодня, 11 января, в захваченной боевиками Макеевке Донецкой области на «Красном рынке» обвалился металлический навес торговых рядов, пострадали четыре человека.

Хорошие новости

Итоги дня: и секс по-новому
На протяжении последних двенадцати лет на украинских дорогах замечены тенденция к уменьшению количества ДТП и погибших и пострадавших в результате аварий. В патрульной полиции рассказали о том, что в прошлом году, в сравнении с 2017 годом, на дорогах произошло на 12406 меньше ДТП.

11.01.2019 21:00:09
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