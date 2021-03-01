Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и «бомбы» СНБО

Главная » Политика » Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

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В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, - такими были главные новости Украины и мира в феврале.

Человек месяца — яркая и гениальная бунтарка Леся Украинка, которая соединила в себе европейскую прогрессивность и чувственность тонкой украинской души. 25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения писательницы, и каждый украинец по-своему отметил этот день. Кто-то выставил в соцсети эмоционально зачитанный стих, кто-то посетил выставку, перечитал «Боярыню» или же просто заново осмыслил биографию гениальной Украинки. Ведь её образ выплывает далеко за берега школьных программ или из-под палки заученных стихов. Её можно открывать по-новому ещё 150 лет, информируют Экономические Новости.

Массовая вакцинация

Мир начал второй год большой короновирусной войны, и сегодня ключевой инструмент борьбы с этим смертельным врагом — вакцинация. Все страны мира по-разному подошли к этому сложному вопросу. Некоторые хотят вакцинировать всё население, другие — с опаской смотрят на новую вакцину и ожидают результатов, а кто-то — надеется на милость других государств и довольствуется тем, что получает. К счастью, Украина, хоть и с опозданием, но всё же присоединилась к лагерю тех, кто уже начал массовую иммунизацию. Украинцам досталась AstraZeneca-Oxford (на местном рынке имеет название Covishield). После более тысячи прививок серьезных негативных последствий не было.

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В целом же, сейчас перед миром появился серьезный вызов. Необходимо придумать эффективные информационные стратегии, которые помогут убедить людей в безопасности вакцинации, а также в том, что нет альтернативного пути выхода из пандемического мрака.

Мир на пороге роста цен

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Аналитики крупнейших банков, JP Morgan и Goldman Sachs, сделали громкое заявление о том, что мир оказался на пороге нового суперцикла, так что человечество ждут годы роста цен на сырье. В том случае, если прогнозы банкиров оправдаются, новый суперцикл станет уже пятым за последние 120 лет (последний закончился в 2013 году). Аналитики прогнозируют, что нефть в ближайшие годы может подорожать до 100 долларов за баррель или даже выше. Краеугольный камень этих предположений — идея о том, что мировая экономика начнет быстро восстанавливаться после глобального карантина. А вот волну роста стоимости сельскохозяйственной продукции связывают с ухудшением урожаев в традиционных странах-экспортерах из-за глобальных изменений климата.

Приговор Стерненко

23 февраля в Одесском суде объявили приговор экс-лидеру местного «Правого сектора» Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку. Их признали виновными в похищении человека и разбое, и осудили на семь лет с конфискацией половины имущества. Активист сразу назвал все обвинения политическими и заявил, что не будет просить у президента Зеленского помилования. После этого судебного решения тысячи украинцев вышли на митинги по всей стране с лозунгами «Весна пришла — не тех сажают», «Стерненко волю», «Всё должно быть честно!»… Организаторы протестов анонсировали следующую акцию 9 марта, так как в этот день будет проходить съезд судей.

«Бомбы» СНБО

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента Российской Федерации Владимира Путина, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Под запретом оказались «112», NewsOne, ZIK.

Кроме того, в СНБО наложили санкции и на самого Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. 23 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» (протяженностью около 1100 км), которым владела компания ПрикарпатЗападтранс. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу.

Также, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти бывших генералов и адмиралов, которых обвиняют в государственной измене. По словам секретаря СНБО Данилова, к ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет законодательство Украины.

Задержание в воздухе

По-киношному ярко выглядит история с задержанием экс-менеджера «Привата» Владимира Яценко. 22 февраля его сняли с чартерного самолета из Днепра в Вену и предъявили подозрение в растрате 137 миллионов гривен, которые «Приватбанк» потерял за пару дней до национализации в 2016 году. Вот только Яценко, которого источники называют создателем «банка в банке», недолго провёл за решёткой — через один день он вышел под залог в 52,2 миллионов гривен.

Марс на связи

Этот месяц запомнится ещё одним событием, важным для всего мира. Так, 18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс и начал присылать снимки и аудиозапись далёкой планеты. Путешествие Perseverance на Марс продолжалось более шести месяцев, но самыми опасными стали последние километры, которые могли свести всё миссию на нет. Именно потому первые снимки стали большой радостью и для ученых, и для всех людей, которые следят за космическими страстями. Кроме, конечно, Путина и Рогозина. Кстати, чуть позже была замечена интересная «пасхалочка». Оказывается, Perseverance доставил на Красную планету «семейный портрет» своих предшественников.

Clubhouse — новая эволюция реальности

В последний зимний месяц весь мир начал трубить о новой социальной сети, доступной только «яблочной» касте и то — только по инвайтам. Мы так долго бежали от голосовых сообщений, а сейчас летим в комнатки, как мотыльки на свет. Clubhouse придумали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет, и в этом январе их детище уже оценили в миллиард долларов. Создатели говорят, что фундаментальный принцип платформы — «искреннее общение и выражение». Популярности новой социальной сети добавил и впечатляющий список знаменитостей мирового масштаба, которые зарегистрировались там. Так что, если хотите поболтать с Илоном Маском — велкам ту Clubhouse. Только не забудьте обзавестись «яблочным гаджетом».

«Золотой глобус» и политика



В последний день зимы с 78-й церемонии награждения «Золотых глобусов» в США начался этап премирования фильмов, выпущенных в прошлом году. Далее звёзды будут собирать урожаи «оскаров» и «эмми». Традиционно, событие было очень красивое, с невероятными нарядами и пафосом. Вот только после просмотра остаётся неприятное послевкусие от того, что в этом году здесь было мало кино, а слишком много политики. После обвинений в «слишком белом Голливуде», у белых актёров не осталось и шанса на победу. Например, прокатилась волна недовольства из-за того, что без награды остался гениальный Энтони Хопкинс, который поразил своей драматичной игрой в киноленте «Отец».

Если же отбросить личные оценочные суждения, то остаётся такой список победителей. Лучшая драма — «Земля кочевников», лучшая комедия — «Борат-2», лучший актер в драматическом фильме — Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), актриса — Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), лучший режиссер — Хлоя Чжао («Земля кочевников»), лучший мультфильм — «Душа», драматический сериал — «Корона», комедийный — «Шиттс-Крик». Так что в свободное время можете представить себя авторитетным кинокритиком и дать собственную оценку лауреатам кинопремии. Хотя на улицы врывается весна, так что пора гулять, любить и наслаждаться жизнью!