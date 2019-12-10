Итоги дня: Жесткие курьезы «минских переговоров», польские зарплаты и интересы украинцев

Главная » Политика » Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев

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Украинцы активно обсуждают результаты вчерашних переговоров в Париже, министр Милованов рассказал о перспективе польских заработных плат в Украине, а музыкальный мир взбудоражила информация о смерти солистки легендарной группы Roxette, — такими были главные новости сегодня, 10 декабря.

Человек дня — бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сегодня, 10 декабря, стало известно, что он умер в одной из мюнхенских клиник. Туда он приехал для операции на сердце, после которой так и не смог выйти из наркоза. Соратники покойного говорят, что он был очень талантливым градоначальником, который сделал для города очень много. Также, знакомые, вспоминая нём, говорят о том, что Лужков был человеком с очень строгим, жестким характером, информируют Экономические Новости.

Итоги переговоров

Вчера был важнейший вечер в политической карьере Владимира Зеленского. Украинцы сошлись во мнении, что там он не сдал интересы Украины и не пересёк пресловутые «красные линии», о которых так много судачили в последнее время. Кроме того, президент провел долгожданную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Итогом её стали решения по разведению сил на Донбассе, обмене пленными до конца текущего года и подготовка к продлению закона об особом статусе ОРДЛО. Кроме того, важнейшим итогом стали газовые договоренности. Так, кремлёвский лидер «с барского плеча» пообещал 25 процентов скидки на голубое топливо, вот только пока что не понятно, в обмен на что обещан этот фестиваль невиданной щедрости. Среди других важных итогов встречи — «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в украинское законодательство.

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Конфузы в Париже

Саммит в «нормандском формате», который ранее состоялся в Париже запомнился не только напряженной атмосферой и решением судьбоносных для нашей страны вопросов, но и, конечно же, рядом странных конфузов. Например, невозможно было не обратить внимание на то, что президент РФ Владимир Путин ходил в туалет только в сопровождении минимум шестерых охранников. Журналисты и блогеры уже окрестили этих людей «туалетным кортежем» российского президента. Кроме того, украинский президент, общаясь с российскими пропагандистами, посоветовал тем не продуцировать фейки и самим приехать в Украину, чтобы узнать, как она живет. «Приезжайте, туфли от Brioni не запачкаете», — обратился он к главному пропагандисту России Дмитрию Соловьеву.

Невозможно было не обратить внимание и на немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая озадачила сеть своей интересной позой. О том, что у этой легендарной женщины «есть яйца» говорили уже давно. Но эта фотография только подтвердила такую теорию.

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Зарплаты как в Польше

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что заработные платы в Украине могут выйти на уровень соседней Польши за в течение 7-10 лет. Это возможно при ежегодном росте на 20% зарплаты. Согласно статистике, которую привёл глава ведомства, темпы роста реальной зарплаты в стране превышали польскую динамику в последние годы.

Миллионы для Украины

Американский законодатели согласовали оборонный бюджет на следующий год в 738 млрд долларов, в который заложены средства на конкуренцию с РФ и Китаем, военную помощь Украине и создание космических сил президента Дональда Трампа. Кроме того, проект оборонного бюджета Соединенных Штатов предусматривает наложение санкций, связанных с российским газопроводом «Северный поток 2» и «ТуркСтрим» и запрет на военно-военное сотрудничество с Россией.

Что гуглят украинцы

Украинцы в этом году больше всего искали через Google последний сезон популярнейшего сериала «Игра престолов». Оказывается, политика не сильно интересует украинцев: они больше заинтересованы в сериалах и спорте. Кроме того, отмечается, что в последнее время запросы в Гугл всё чаще задают на украинском языке.

Солистка Roxette умерла

Во вторник, 10 декабря, стало известно о смерти солистки легендарной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. О страшной болезни талантливой артистки стало известно в 2002 году, когда она перенесла опухоль головного мозга. Уже в 2010 году солистка обрадовала поклонников возвращением на сцену. В это время она снова начала выступать с Roxette и проводила мировые турне. И вот вчера, 9 декабря, болезнь, которая предательски подкралась, всё же унесла жизни музыканта, которая подарила миру легендарные нетленные хиты.