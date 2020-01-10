Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Главная » Политика » Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

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В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением о ликвидации УПЦ КП, — такими были главные новости сегодня, 10 января.

Человек дня — юный и отважный военнослужащий Николай Довженко, который 9 января был убит под Красногоровкой во время обстрела позиций 28 ОМБр российско-террористическими войсками. Сослуживцы солдата рассказали, что он не боялся выполнять задания и, несмотря на молодость, был очень смелым воином, информируют Экономические Новости.

Крушение самолета в Иране

В четверг вечером начали поступать сообщения о том, что самолет МАУ был сбит ракетой. Изначально об этом заявили в Канаде, затем – в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах. Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадание ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Парандий возле аэропорта Тегерана — ракету могли запустить с секретной базы IRSG. А вот в Иране назвали ложными обвинения и заявили, что не возьмут ответственность за «большую ложь». Глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге сегодня, 10 января, заявил о том, что Украина не исключает ни одной версии катастрофы, в том числе и попадание ракеты. Кроме того, глава ведомства отметил, что Киев потребует компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказана версия удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.

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А вот руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы, которая состоялась 10 января, заявил о том, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения. Первая — попадание ракеты, вторая — теракт.

Санкции против Ирана

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Власти США сегодня, 10 января, объявили о введении новых санкций в отношении Ирана. Причина — атака на военные базы в Ираке. По сообщению министра финансов Стивена Мнучина, глава Белого дома Дональд Трамп издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело. Сообщается, что Штаты выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, которые расследуют в Иране катастрофу самолета МАУ.

Санкции Великобритании

Британия уже готова запустить собственный санкционный режим, который будет работать независимо от Евросоюза. Сообщается, что первая волна ограничений должна коснуться граждан Российской Федерации. Вместе с тем, кто именно оказался в «черном списке», пока неизвестно. Также, под ограничения угодят Северная Корея, Ливия и Саудовская Аравия. Этот механизм позволит британцам наносить санкционные удары оперативнее и точнее, так как им не нужно будет ни с кем их утверждать.

Свидетель для Гааги

На Донбассе задержан боевик, который охранял места и остатки малайзийского самолета рейса МН17, который был сбит в 2014 году. 25-летний мужчина принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований РФ на временно оккупированной части Донецкой области. Кроме того, за деньги (до 1500 российских рублей) он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших в катастрофе.

Решение Филарета

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от прошлого декабря, которым была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата. Заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря, комментируя этот шаг, отметил, что Филарет «встал на путь лжи». Он подписывал документ о ликвидации УПЦ КП и создании ПЦУ осознанно и добровольно.

«Отставка» Меган и Гарри

Сегодня в СМИ поделились первыми после «отставки» Меган и Гарри фотографиями королевы. Елизавету II поймали фотографы, когда та выезжала из норфолкского дворца Сандрингем, сидя за рулем Land Rover. Лицо королевы мрачное, словно туча и она очень раздраженная. Сейчас члены семьи монархини стараются всеми силами разрешить кризис, который нагрянул, как гром сред ясного неба. Елизавету II больше всего вывело из себя то, что бунтари Меган и Гарри поспешили обнародовать неожиданные планы, хотя она сама лично просила не делать этого, так как сначала нужно было проработать все детали.