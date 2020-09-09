Китай показал самолет KJ-500, который можно дозаправлять в воздухе

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Народно-освободительная армия Китая представила последнюю версию самолета с системой дальнего обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-500 с зондом для дозаправки в воздухе.

Самолет с воздушным зондом для дозаправки над носом был замечен на заднем плане на фотографии, опубликованной China Military Online. Он был окрашен в желтый цвет вместо серого, что указывало на то, что самолет проходит испытания.

«KJ-500 оснащен радиолокационными системами раннего обнаружения, превосходящими американские. Но он основан на тактическом транспортном самолете среднего размера Y-9, который имеет ограниченный радиус действия и выносливость по сравнению с большими стратегическими транспортными самолетами. Дозаправка в воздухе может восполнить этот недостаток», — сказал в понедельник Global Times китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао.

Вариант KJ-500 с воздушным заправочным зондом

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По словам Фу, помимо воздушного зонда дозаправки самолет должен иметь и другие доработки, о которых пока не сообщалось.

Последняя версия самолета может преодолевать сотни километров и управлять другими дружественными самолетами в этом регионе. «Он станет усилителем возможностей, который улучшит контроль Китая над воздушными и морскими целями в Южно-Китайском море», — отметил Фу.

Он сказал, что самолет, как ожидается, будет на испытательном сроке, поскольку войска НОАК, вероятно, начали обучение и эксперименты с его новыми возможностями.

Источник: Defenseworld