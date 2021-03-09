Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 во время учений поразил цель на максимальном расстоянии
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 поразил цель на самом большом на сегодняшний день расстоянии с помощью умных боеприпасов во время морских учений, проведенных в Восточном Средиземноморье на прошлой неделе.
Беспилотник, включенный в инвентарь командования ВМС Турции (DzKK), стрелял интеллектуальными боеприпасами MAM-L с лазерным наведением во время тактических учений Blue Homeland 2021. Об этом сообщает Defenseworld со ссылкой на видеозапись в Твиттере Минобороны Турции, информируют "Экономические новости".
Скриншот видео, предоставленного Министерством обороны Турции, на котором Bayraktar TB2 поражает цель на большом расстоянии.
В министерстве не раскрывают расстояние, с которого «Байрактар» поразил цель. Этот тактический БПЛА имеет дальность действия более 150 км и может летать на максимальной высоте 8240 м. Он имеет максимальную скорость 220 км/ч, крейсерскую скорость 130 км/ч и время полета 27 часов.
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В ноябре 2020 года БПЛА Bayraktar TB2 первоначально провел успешные испытательные стрельбы с использованием тех же боеприпасов с разработанной Aselsan системой наведения на цель с общей апертурой (CATS). Это оптико-электронная система разведки, наблюдения и наведения, предназначенная для самолетов и вертолетов, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты.