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Японские ученые создали роботизированный хвост для людей (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Японские ученые создали роботизированный хвост для людей (ВИДЕО)
 
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Разработчики считают, что их новое изобретение сможет помочь людям, которым тяжело передвигаться и держать равновесие. Роботизированный хвост, по мнению ученых, в будущем заменит трость.

В Университете Кэйо (Япония) разработали роботизированный хвост. Изобретение предназначено для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Разработка является своеобразным балансирующим устройством, информирует enovosty.com/news.

Изобретатели сообщили, что во время качания хвоста выравнивается центр тяжести человека. Благодаря этому больные люди смогут передвигаться без трости.

Роботизированный хвост назвали Arque. Он создан из многочисленных искусственных позвонков и пневматической мышцы. Такая конструкция позволяет хвосту подстраиваться под изменения осанки владельца.

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Хвостовые суставы содержат четыре защитных пластины, которые соединяются эластичными шнурами. Сами же позвонки разработчики закрепили благодаря пружинному механизму, создающему сопротивление.

Японцы также заявили, что их Arque можно использовать и во время подключения к виртуальной реальности.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 172

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