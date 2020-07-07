Немецкая армия получит более 1800 новых ракет для пусковой установки MARS II
Вооруженные силы Германии, известные как Бундесвер, планируют закупить партию новых унитарных управляемых ракет с единой боеголовкой для пусковой установки MARS II.
Согласно пресс-релизу, опубликованному 2 июля Бундесвером, национальный парламент Федеративной Республики одобрил приобретение новых ракет для MARS II., информирует enovosty.com/news.
Контракт с немецкой армией будет оценен в более чем $239 млн и предусматривает поставку 1818 унитарных управляемых ракет.
Как ранее сообщал MilitaryLeak, эти высокоточные ракеты запускаются ракетной пусковой установкой MARS II и могут поражать точечные и наземные цели на расстоянии до 80 километров с высокой точностью и в любых погодных условиях. Планируется дальнейшая закупка ракет. Также для VJTF (Силы быстрого реагирования НАТО) в 2023 году будет модернизировано 170 управляемых ракет наземной системы ПВО Patriot из инвентаря Бундесвера.
MARS II представляет собой управляемую ракетную систему с несколькими ракетами GMLRS, в основе которой лежит американская система ML2 M270.
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Источник: Defence-blog